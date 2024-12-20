啦啦隊女神「小龍女」林襄捲入佔位爭議，槓上女星黃小柔、Vicky，事件狂燒5天後，昨（19）日林襄首度現身。她受訪時表示有去拜拜調適心情，更透露自己最近狀態不佳，感覺有掉比較多頭髮，直呼「我很傷心」。不過林襄也感謝所有幫她說話、支持她的人，強調自己會打起精神振作，好好專注在工作之上。
林襄自爆狀態不佳、狂掉髮 有去拜拜求平安
據《中天新聞網》報導，林襄談到佔位風波，坦言心情當然有受到影響，但還是努力振作保持工作狀態，昨日也到廟裡拜拜求平安，希望新的一年一切順利。林襄也說自己有靠打掃家裡，整頓心情，把地上的頭髮都掃起來，結果被一旁的師妹芷霖吐槽：「可能（頭髮）掉比較多吧」，讓林襄也笑認近日確實比較有掉髮問題。
除此之外，談到感情生活，林襄也說自己最近「狀態不太好」，更直言：「我很傷心，傷心什麼事情大家可能都知道」，應是在說與前男友、樂天桃猿棒球員馬傑森的戀情見光死；但林襄認為自己現階段重心就是放在自己身上，好好整頓自我才能好好面對工作。林襄也很謝謝粉絲及演藝圈好友的支持和鼓勵，她說自己會從粉絲的訊息中感受到滿滿溫暖，又有動力繼續向前行。
佔位爭議燒5天！林襄否認有被告知坐錯位
佔位爭議的起源，是因節目《小姐不熙娣》14日時放出來賓黃小柔與Vicky抱怨後輩沒禮貌的片段，說有兩名高流量的人氣女神坐到她們的高鐵位置還不讓座，且態度不佳，讓兩人傻眼。在眾人紛紛猜測是林襄、林穎樂之際，黃小柔18日就公開發文還原事件經過，點名林襄、林穎樂確實是事件主角。不過林襄再度透過經紀公司發聲否認，強調沒有被詢問過換位子，或告知坐錯的情況，事件真相成羅生門。
完整爭議時間軸請點：林襄佔位事件懶人包！黃小柔一席爆料引發口水大戰
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據《中天新聞網》報導，林襄談到佔位風波，坦言心情當然有受到影響，但還是努力振作保持工作狀態，昨日也到廟裡拜拜求平安，希望新的一年一切順利。林襄也說自己有靠打掃家裡，整頓心情，把地上的頭髮都掃起來，結果被一旁的師妹芷霖吐槽：「可能（頭髮）掉比較多吧」，讓林襄也笑認近日確實比較有掉髮問題。
除此之外，談到感情生活，林襄也說自己最近「狀態不太好」，更直言：「我很傷心，傷心什麼事情大家可能都知道」，應是在說與前男友、樂天桃猿棒球員馬傑森的戀情見光死；但林襄認為自己現階段重心就是放在自己身上，好好整頓自我才能好好面對工作。林襄也很謝謝粉絲及演藝圈好友的支持和鼓勵，她說自己會從粉絲的訊息中感受到滿滿溫暖，又有動力繼續向前行。
佔位爭議燒5天！林襄否認有被告知坐錯位
佔位爭議的起源，是因節目《小姐不熙娣》14日時放出來賓黃小柔與Vicky抱怨後輩沒禮貌的片段，說有兩名高流量的人氣女神坐到她們的高鐵位置還不讓座，且態度不佳，讓兩人傻眼。在眾人紛紛猜測是林襄、林穎樂之際，黃小柔18日就公開發文還原事件經過，點名林襄、林穎樂確實是事件主角。不過林襄再度透過經紀公司發聲否認，強調沒有被詢問過換位子，或告知坐錯的情況，事件真相成羅生門。
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