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為了讓企業倫理教育向下扎根，信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會主辦、雲林科技大學承辦2024年第14屆全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽以「向默默落實企業倫理的良善機構致敬」為主題，共有全國大專校院153組隊伍、787名學生參賽，個案分析組第一名由彰化師範大學「米七妙妙屋」團隊奪得；微電影組第一名則由雲林科技大學「你說的都隊」團隊獲得，影片取材自FoodPanda「為孩子叫這餐」公益計畫，展現每一次的外送如同敲響偏鄉家庭的幸福之門，為孩子們帶來物資與溫暖，展現了青年學子對倫理實踐的深度思考與創意詮釋。本屆競賽分為個案分析組與微電影組兩大組別，決賽賽程與以往有所不同，採取上下場次同場域競賽的模式，讓兩組的參賽學生和評審老師都能夠充分參與競賽全程，觀摩不同組別的精彩表現。中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，今年的競賽不僅考驗了學生的商業思維、倫理判斷與創新能力，還進一步要求他們展現合作精神及數據分析能力。學生需在報告中平衡公益使命與財務效益，並提出創新解決方案，這無疑對其批判性思維和綜合分析能力提出了更高的要求。個案分析組方面，經過初賽與決賽的評選，由彰化師範大學「米七妙妙屋」脫穎而出，榮獲第一名，彰化師範大學「金萱高粱」隊獲得第二名，台中教育大學「代替月亮懲罰隊」則摘下第三名。首次參賽便榮獲冠軍的「米七妙妙屋」隊表示，從初賽到決賽的過程中，他們不斷透過與指導老師彰化師範大學企管系朱志傑的反覆修正與演練，最終在決賽中脫穎而出，而透過競賽的參與也更了解企業倫理的意涵與重要性。在微電影組中，雲林科技大學「你說的都隊」與「益燃夢想，夢想無垠」分別拿下第一名與第二名，文藻外語大學「Cheese狂人」則獲得第三名。賽事期間，為了活絡現場氣氛，雲林科技大學特別增設了人氣獎及同樂獎，讓所有參賽師生都能一同參與，現場氣氛熱烈、互動頻繁。全國大專校院倫理個案分析暨微電影競賽自開辦以來已邁入第14年，明年將由台北大學接續承辦。信義文化基金會執行長楊政學指出，今年的賽事採用雙場次同場域設計，讓個案分析組和微電影組的參賽者能夠彼此觀摩學習，實現跨領域的交流與合作。這樣的改變不僅增加了比賽的參與度，也為參賽學生提供了更豐富的學習體驗，因為學習不是只有上台的幾分鐘，而是從開場到頒獎的整個過程都是，這是倫理教育最為具體的態度與行為。未來本競賽將會持續順應社會趨勢進行創新與優化，讓企業倫理觀念更加深植學生的心中。