冷空氣減弱，大家要好好把握今（20）日短暫的回暖，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今天白天和昨（19）日相比，高溫提升4至7度，明天冬至（12/21）將有新一波冷氣團南下影響，中部比北又會出現10度以下低溫，週日晚上至下週一清晨（12/22至12/23）最冷，下週一白天才會有所回溫。
吳聖宇提及，今天整體溫度回升，苗栗以北到宜蘭，白天高溫17至19度，比昨天實際高溫回升3至5度，中部、花東21至23度，比昨天實際高溫回升至-7度，南部則有24至26度，比昨天實際高溫回升4至6度，體感上北台灣仍較偏涼，中南部及花東較為舒適。
吳聖宇提醒，今晚到明晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區，受到「輻射冷卻」影響，仍可能有10至12度左右的低溫，市區低溫則在14至16度左右，高屏及花東空曠地區13至15度，市區15至17度，中南部地區的日夜溫差較大。
週末兩天會有另一波大陸冷氣團南下，溫度從明天下半天逐漸下降，週日冷空氣最強，台南以北到宜蘭空曠地區又將有10度或以下低溫，市區的低溫12至14度之間，高屏及花東空曠地區低溫也可能降到12至15度，市區低溫14至16度，溫度要等到週一白天才有回升的機會。
近期天氣部分，吳聖宇說明，今天水氣減少，但東北季風仍替大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮帶來局部短暫陣雨，桃園新竹一帶雲量偏多，新竹以南到高屏、台東多雲到晴；週末基隆北海岸、大台北、宜蘭到花蓮有短暫陣雨，桃園、新竹、台東多雲到陰，苗栗以南、高屏多雲或有陽光。
此外，週末天氣的水氣較少，山區雖然溫度低且有雲霧，不過出現冰霰或雪花的機會較小；主要以結冰為主，下週一、下週二再南海南部有「熱帶擾動」活動，加上冷空氣減弱，雲層可能會飄上來台灣附近，造成各地雲量偏多且厚，並且有出現短暫陣雨的機會，全台包括中南部地區都有機會下點雨。
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吳聖宇提醒，今晚到明晨，台南以北到宜蘭一帶空曠地區，受到「輻射冷卻」影響，仍可能有10至12度左右的低溫，市區低溫則在14至16度左右，高屏及花東空曠地區13至15度，市區15至17度，中南部地區的日夜溫差較大。
週末兩天會有另一波大陸冷氣團南下，溫度從明天下半天逐漸下降，週日冷空氣最強，台南以北到宜蘭空曠地區又將有10度或以下低溫，市區的低溫12至14度之間，高屏及花東空曠地區低溫也可能降到12至15度，市區低溫14至16度，溫度要等到週一白天才有回升的機會。
近期天氣部分，吳聖宇說明，今天水氣減少，但東北季風仍替大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮帶來局部短暫陣雨，桃園新竹一帶雲量偏多，新竹以南到高屏、台東多雲到晴；週末基隆北海岸、大台北、宜蘭到花蓮有短暫陣雨，桃園、新竹、台東多雲到陰，苗栗以南、高屏多雲或有陽光。
此外，週末天氣的水氣較少，山區雖然溫度低且有雲霧，不過出現冰霰或雪花的機會較小；主要以結冰為主，下週一、下週二再南海南部有「熱帶擾動」活動，加上冷空氣減弱，雲層可能會飄上來台灣附近，造成各地雲量偏多且厚，並且有出現短暫陣雨的機會，全台包括中南部地區都有機會下點雨。