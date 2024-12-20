中職自由市場搶人大戰落幕，最受矚目的中信兄弟「雙子」陳子豪、詹子賢，劇情出現大逆轉。原先被看好可能轉戰台鋼雄鷹的詹子賢，先在昨（19）日宣布決定續留兄弟，陳子豪今（20）日再傳出和味全龍下一份10年總額破億的合約，成為台灣棒壇史上首位「億元男」，引發不少球迷討論。
詹子賢出走意味濃厚 最終選擇留隊
由於兄弟在日籍總教練平野惠一領軍後，傾向嘗試新人外野曾頌恩、宋晟睿等人，讓詹子賢的出場時間相對受到壓縮，連帶打擊數據也下滑。不僅如此，台鋼更是開出5年高薪合約，展現延攬誠意，外界普遍認為，面對台鋼以及兄弟的2擇1狀況，詹子賢有不小的機率選擇離隊。
但沒想到的是，昨（19）日詹子賢的經紀公司證實，經過與家人深度討論後，他最終選擇留在熟悉的環境中，繼續為中信兄弟效力，可以說讓劇情出現180度的大翻轉，不少球迷也開始揣測陳子豪的動向可能出現變化。
外界看好陳子豪續留 味全砸重金搶人
相對於詹子賢，陳子豪上季獲得相對多的87場出賽，繳出2成76打擊率，敲出生涯次高的單季17轟，揮別前年的低谷，成為兄弟重要的長打火力。此外，在提出FA後受訪時，陳子豪也曾說：「當然是會想留在兄弟，但就是一切順其自然。」讓不少象迷預期陳子豪會選擇留在母隊。
然而味全出手闊綽，端出10年、總額破億的合約，讓兄弟最終沒能留下陳子豪。值得一提的是，兄弟隊史共有10人提出國內FA，包含周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文，以及今年的詹子賢、陳子豪，兄弟全數慰留成功，唯獨陳子豪選擇改披龍袍。
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由於兄弟在日籍總教練平野惠一領軍後，傾向嘗試新人外野曾頌恩、宋晟睿等人，讓詹子賢的出場時間相對受到壓縮，連帶打擊數據也下滑。不僅如此，台鋼更是開出5年高薪合約，展現延攬誠意，外界普遍認為，面對台鋼以及兄弟的2擇1狀況，詹子賢有不小的機率選擇離隊。
但沒想到的是，昨（19）日詹子賢的經紀公司證實，經過與家人深度討論後，他最終選擇留在熟悉的環境中，繼續為中信兄弟效力，可以說讓劇情出現180度的大翻轉，不少球迷也開始揣測陳子豪的動向可能出現變化。
外界看好陳子豪續留 味全砸重金搶人
相對於詹子賢，陳子豪上季獲得相對多的87場出賽，繳出2成76打擊率，敲出生涯次高的單季17轟，揮別前年的低谷，成為兄弟重要的長打火力。此外，在提出FA後受訪時，陳子豪也曾說：「當然是會想留在兄弟，但就是一切順其自然。」讓不少象迷預期陳子豪會選擇留在母隊。
然而味全出手闊綽，端出10年、總額破億的合約，讓兄弟最終沒能留下陳子豪。值得一提的是，兄弟隊史共有10人提出國內FA，包含周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文，以及今年的詹子賢、陳子豪，兄弟全數慰留成功，唯獨陳子豪選擇改披龍袍。