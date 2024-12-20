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▲明星外野手詹子賢季末投入自由市場，幾經考量後最終仍婉拒台鋼大約，續留母隊中信兄弟。（圖／中信兄弟提供）

中職自由市場搶人大戰落幕，最受矚目的中信兄弟「雙子」陳子豪、詹子賢，劇情出現大逆轉。原先被看好可能轉戰台鋼雄鷹的詹子賢，先在昨（19）日宣布決定續留兄弟，陳子豪今（20）日再傳出和味全龍下一份10年總額破億的合約，成為台灣棒壇史上首位「億元男」，引發不少球迷討論。由於兄弟在日籍總教練平野惠一領軍後，傾向嘗試新人外野曾頌恩、宋晟睿等人，讓詹子賢的出場時間相對受到壓縮，連帶打擊數據也下滑。但沒想到的是，相對於詹子賢，陳子豪上季獲得相對多的87場出賽，繳出2成76打擊率，敲出生涯次高的單季17轟，揮別前年的低谷，成為兄弟重要的長打火力。值得一提的是，兄弟隊史共有10人提出國內FA，包含周思齊、王勝偉、張志豪、官大元、鄭凱文，以及今年的詹子賢、陳子豪，兄弟全數慰留成功，唯獨陳子豪選擇改披龍袍。