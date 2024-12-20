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▲陳柏豪今年轉隊至樂天桃猿，成為隊上相當重要的終結者，後援出賽52場，投球局數52.2局， 最後以29次救援成功奪下救援王。（圖／記者葉政勳攝）

陳子豪轉隊中信兄弟補償FA怎選？中職自由市場搶人大戰迎來最高峰，根據中職的規章規定，陳子豪為A級球員，新東家味全在補償方案有兩種選擇，一是全額的轉隊金，規定為年薪125%的現金，兄弟將能獲得900萬元；雖然失去重砲陳子豪，但也讓薪資空間更加靈活，以兄弟球團的資金規模來說，透過「人+錢」方案補強戰力，或許是相對合理且有利的選擇。不過由於味全已經先和朱育賢簽下合約，據傳樂天桃猿有意選擇「人+錢」的補償方案，且已經鎖定部分人選，最晚預計在下周一公布。尤其去年簽下陳俊秀後，陣中陳柏豪被以補償選手身份挑走，結果一躍成為陣中守護神，更以29次救援成功奪下本季的救援王，或許讓兄弟產生仿效的念頭。