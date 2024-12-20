陳子豪轉隊中信兄弟補償FA怎選？中職自由市場搶人大戰迎來最高峰，今（20）日傳出味全龍向中信兄弟「雙子」之一的陳子豪，遞出一紙長達10年、總價值突破1億新台幣的超大型合約，讓陳子豪成為兄弟隊史首位FA轉隊的球員，而面臨轉隊的補償方案，兄弟將如何選擇，也備受外界關注。
樂天將率先挑人 兄弟可能著眼牛棚
根據中職的規章規定，陳子豪為A級球員，新東家味全在補償方案有兩種選擇，一是全額的轉隊金，規定為年薪125%的現金，兄弟將能獲得900萬元；另一種，則是「人+錢」的方案，兄弟將能從味全提出的25人名單外，挑選球員作為補償，並只需要支付補償金額的75%，也就是540萬元。
雖然失去重砲陳子豪，但也讓薪資空間更加靈活，以兄弟球團的資金規模來說，透過「人+錢」方案補強戰力，或許是相對合理且有利的選擇。
不過由於味全已經先和朱育賢簽下合約，據傳樂天桃猿有意選擇「人+錢」的補償方案，且已經鎖定部分人選，最晚預計在下周一公布。因此，若兄弟最終選擇透過FA補償戰力，那麼25人名單外的球員，將先被樂天挑走1人。
儘管兄弟野手人才庫滿滿，但味全陣中仍有不少可用之兵，尤其在牛棚戰力部分，對於上賽季前半段備受「火牛棚」問題困擾的兄弟而言，會是補強投手群的好機會。尤其去年簽下陳俊秀後，陣中陳柏豪被以補償選手身份挑走，結果一躍成為陣中守護神，更以29次救援成功奪下本季的救援王，或許讓兄弟產生仿效的念頭。
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根據中職的規章規定，陳子豪為A級球員，新東家味全在補償方案有兩種選擇，一是全額的轉隊金，規定為年薪125%的現金，兄弟將能獲得900萬元；另一種，則是「人+錢」的方案，兄弟將能從味全提出的25人名單外，挑選球員作為補償，並只需要支付補償金額的75%，也就是540萬元。
雖然失去重砲陳子豪，但也讓薪資空間更加靈活，以兄弟球團的資金規模來說，透過「人+錢」方案補強戰力，或許是相對合理且有利的選擇。
不過由於味全已經先和朱育賢簽下合約，據傳樂天桃猿有意選擇「人+錢」的補償方案，且已經鎖定部分人選，最晚預計在下周一公布。因此，若兄弟最終選擇透過FA補償戰力，那麼25人名單外的球員，將先被樂天挑走1人。
儘管兄弟野手人才庫滿滿，但味全陣中仍有不少可用之兵，尤其在牛棚戰力部分，對於上賽季前半段備受「火牛棚」問題困擾的兄弟而言，會是補強投手群的好機會。尤其去年簽下陳俊秀後，陣中陳柏豪被以補償選手身份挑走，結果一躍成為陣中守護神，更以29次救援成功奪下本季的救援王，或許讓兄弟產生仿效的念頭。