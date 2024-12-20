陳傑憲終生合約能超越陳子豪嗎？中職自由市場今（20）日傳出震撼彈，中信兄弟「雙子」之一的陳子豪，將和味全龍簽下10年、總價值突破1億新台幣的合約，為中職薪資立下新的標竿。而下一位可能迎接頂級合約的，便是在世界12強賽率領台灣奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，母隊統一獅日前曾表態，有意提出囊括他整個球員生涯的「終生合約」，有望讓中職再次出現破億合約。
球星合約總額飆漲 中職正在「把餅變大」
陳傑憲在12強賽打出國際賽生涯代表作，幫助中華隊奪得隊史首座「三大賽」冠軍，個人更勇奪大會MVP、打擊王、最佳外野手及最佳防守球員4項殊榮。賽後經紀公司也證實，日本、美國職棒球團都對他表達濃厚興趣。
獅隊領隊蘇泰安日前受訪時，表示希望以包含選手生涯後的教練職涯規劃的長約，留下陳傑憲，讓他成為終身統一人。過去中職的複數年合約中，超過5年的極為罕見，兄弟象在2011年提供給球星彭政閔的合約，原本是唯一長達10年的合約，但如今陳子豪也將入其行列，且薪資更是寫下歷史新高，
陳子豪現年29歲，和30歲的陳傑憲年齡相近，在和龍隊的10年破億合約出現後，或許將連帶影響陳傑憲的合約談判，甚至整體環境的薪資水平。
正如同中職會長蔡其昌日前受訪所說，「就是我這幾年一直在講的，要把餅做大，球團為什麼花錢去搶人？就是因為餅變大，把平均薪資往上拉，後面就會被影響，而且跟上去，選手的條件才會更好。」
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陳傑憲在12強賽打出國際賽生涯代表作，幫助中華隊奪得隊史首座「三大賽」冠軍，個人更勇奪大會MVP、打擊王、最佳外野手及最佳防守球員4項殊榮。賽後經紀公司也證實，日本、美國職棒球團都對他表達濃厚興趣。
獅隊領隊蘇泰安日前受訪時，表示希望以包含選手生涯後的教練職涯規劃的長約，留下陳傑憲，讓他成為終身統一人。過去中職的複數年合約中，超過5年的極為罕見，兄弟象在2011年提供給球星彭政閔的合約，原本是唯一長達10年的合約，但如今陳子豪也將入其行列，且薪資更是寫下歷史新高，
陳子豪現年29歲，和30歲的陳傑憲年齡相近，在和龍隊的10年破億合約出現後，或許將連帶影響陳傑憲的合約談判，甚至整體環境的薪資水平。
正如同中職會長蔡其昌日前受訪所說，「就是我這幾年一直在講的，要把餅做大，球團為什麼花錢去搶人？就是因為餅變大，把平均薪資往上拉，後面就會被影響，而且跟上去，選手的條件才會更好。」