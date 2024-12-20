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▲內餡湯圓則最好只吃2顆，且享用的時間適合在白天。（圖／台北慈濟醫院提供）

冬至是12月21日，加上天冷，許多民眾準備爆吃湯圓，對此專家說，湯圓外皮由糯米粉製成，對長輩、孩童的咀嚼與消化較有負擔，內餡熱量又容易偏高，台北慈濟醫院營養師周家琳表示，湯圓主成分糯米粉屬全榖雜糧類，而內餡湯圓的內餡如芝麻、花生等則屬於油脂類，紅豆、綠豆沙內餡則同樣屬全穀雜糧類，進食過多，容易引起血糖上升等問題，因此若是一般的紅白小湯圓，建議一天食用最多20顆，其熱量相當於半碗白飯；若偏愛內餡湯圓，2顆即可達到同等熱量，需注意控制攝取。另因湯圓黏性高，長輩或孩童食用常面臨咀嚼與消化困難，甚至出現脹氣、胃食道逆流或噎到等狀況，對此周家琳說，湯圓黏性來自糯米粉，而糯米粉屬於澱粉中的支鏈澱粉，這種澱粉的特性在於黏性較強，常導致糯米不易被消化，造成腸胃道不適。周家琳建議，民眾若要控制食用湯圓的熱量，可調整搭配的配料及食材，例如甜湯減少糖水用量，改以無糖茶、無糖豆漿或牛奶搭配；鹹湯圓則可加入青菜、豆腐、香菇或銀耳等，提升纖維與營養。此外，周家琳提醒，長輩和孩童食用湯圓時，可將大顆湯圓切成小塊以便吞嚥，而食用湯圓的時間則宜控制在白天，以免影響夜間消化，或大家吃完湯圓後可出門散步，不僅有助消化，也能增加家庭互動。周家琳表示，若想製作好消化、易咀嚼的湯圓，建議將湯圓中的糯米粉用其他食材取代，例如地瓜泥、紫薯泥或芋頭泥等，可大幅降低湯圓黏性，提升食用安全。