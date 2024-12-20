央行19日召開第4季理監事會議，決定利率連三凍，未推出第八波打房政策，但別高興得太早。房產專家李同榮直言，房市漲跌完全聚焦央行是否打房，是一個「非常畸形的市場現象」，認為央行貨幣政策干預房市，將對產業發展造成三大後遺症，示警「未來1年內可能引發『爛尾樓』危機而癱瘓市場」，時間點落在2025下半年。
李同榮認為，台灣房市現狀可歸咎於史上最頻繁的打房政策。各部會的打房措施雖多，卻收效甚微，最終依賴非主掌房市政策的央行出面滅火。若繼續以防堵資金為房產政策主軸，只會導致市場不斷扭曲變形。
他直言，央行有3大錯誤，第一個錯誤是「錯把後衛當前鋒」，在房市主升段以限貸政策干預房市，完全失效，房價反而越打越高。第二個錯誤是「錯把打房權責全身扛」，且無效政策重複使用。央行應以穩定經濟與金融市場為重，房市政策主要應由內政部負責。
第三個錯誤則是「錯用貨幣政策與資金防堵干預房市」。李同榮分析，這樣可能會造成3大可怕後遺症，一是「在未來1年內可能引發『爛尾樓』危機而癱瘓市場」，因為七波限貸造成建商大者恆大，小建商融資受困，以致爛尾樓產生，而最有可能發生爛尾樓時點會落在2025下半年，也正是房市未來反轉的主跌段。
另兩個後遺症則是「產業正常交易量急凍，對市場產生傷害」、「扭曲市場機制，造成產業產出、就業、與供需失調的後果」。李同榮最後提醒，台灣房價高漲與房市炒作是果，政府房產政策忽略治本的核心政策。而央行雖然打房休兵，但過去整體打房政策上犯的錯誤，嚴重的後遺症才正要開始。
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他直言，央行有3大錯誤，第一個錯誤是「錯把後衛當前鋒」，在房市主升段以限貸政策干預房市，完全失效，房價反而越打越高。第二個錯誤是「錯把打房權責全身扛」，且無效政策重複使用。央行應以穩定經濟與金融市場為重，房市政策主要應由內政部負責。
第三個錯誤則是「錯用貨幣政策與資金防堵干預房市」。李同榮分析，這樣可能會造成3大可怕後遺症，一是「在未來1年內可能引發『爛尾樓』危機而癱瘓市場」，因為七波限貸造成建商大者恆大，小建商融資受困，以致爛尾樓產生，而最有可能發生爛尾樓時點會落在2025下半年，也正是房市未來反轉的主跌段。
另兩個後遺症則是「產業正常交易量急凍，對市場產生傷害」、「扭曲市場機制，造成產業產出、就業、與供需失調的後果」。李同榮最後提醒，台灣房價高漲與房市炒作是果，政府房產政策忽略治本的核心政策。而央行雖然打房休兵，但過去整體打房政策上犯的錯誤，嚴重的後遺症才正要開始。