新一波冷氣團又來了！中央氣象署科長劉宇其表示，明（21）日冬至就會降溫，北台灣高溫只有17至18度，最冷的時段在週日深夜至下週一清晨（12/22至12/23），台南以北普遍只有12至13度，空曠地區在10度左右，且下週一南方雲系北移到台灣，3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。
冷氣團明天報到 冬至全台偏冷
劉宇其指出，結束今（20）日短暫的回溫後，明天新一波大陸冷氣團抵達，清晨受「輻射冷卻」影響會先有一波低溫，空曠地區在10度左右，白天高溫北部、東北部14至17度，中部13至22度，南部15至26度，東部17至21度，東南部17至24度，全台越晚越冷，氣溫大致比今天下降3至4度。
明天雨勢影響不明顯，主要是桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；不過台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風。
週日至下週一最冷 高山有下雪機會
劉宇其說明，冬至的冷氣團會影響到下週一，最低溫時落在週日深夜至下週一清晨，空曠地區將跌破10度，其餘時間北部、東北部12至18度，中部12至21度，南部13至25度，東部15至19度，東南部16至21度。
週日的降雨和週六情況差不多，下週一則有南方水氣北移，基隆北海岸、東半部及西半部山區將有局部短暫雨，其它地區為多雲，晚上開始桃園以北也有局部短暫雨；由於低溫搭配水氣，台灣3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。
聖誕節短暫回溫 下週後半段又有冷空氣
劉宇其指出，下週二平安夜（12/24）、下週三聖誕節（12/25）冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過水氣依然較多，桃園以北、東半部都有局部短暫雨，北部、東北部16至23度，中部14至25度，南部17至26度，東部17至21度，東南部19至23度。
劉宇其也補充，下週四（12/26）預估會有冷空氣南下，並一路影響到跨年，冷空氣實際強度、帶來的氣溫和雨勢影響還有待觀察，提醒民眾預先做好防寒準備，尤其近期深夜、清晨會越來越冷。
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劉宇其指出，結束今（20）日短暫的回溫後，明天新一波大陸冷氣團抵達，清晨受「輻射冷卻」影響會先有一波低溫，空曠地區在10度左右，白天高溫北部、東北部14至17度，中部13至22度，南部15至26度，東部17至21度，東南部17至24度，全台越晚越冷，氣溫大致比今天下降3至4度。
明天雨勢影響不明顯，主要是桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；不過台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風。
週日至下週一最冷 高山有下雪機會
劉宇其說明，冬至的冷氣團會影響到下週一，最低溫時落在週日深夜至下週一清晨，空曠地區將跌破10度，其餘時間北部、東北部12至18度，中部12至21度，南部13至25度，東部15至19度，東南部16至21度。
週日的降雨和週六情況差不多，下週一則有南方水氣北移，基隆北海岸、東半部及西半部山區將有局部短暫雨，其它地區為多雲，晚上開始桃園以北也有局部短暫雨；由於低溫搭配水氣，台灣3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。
聖誕節短暫回溫 下週後半段又有冷空氣
劉宇其指出，下週二平安夜（12/24）、下週三聖誕節（12/25）冷氣團減弱，各地氣溫回升，不過水氣依然較多，桃園以北、東半部都有局部短暫雨，北部、東北部16至23度，中部14至25度，南部17至26度，東部17至21度，東南部19至23度。
劉宇其也補充，下週四（12/26）預估會有冷空氣南下，並一路影響到跨年，冷空氣實際強度、帶來的氣溫和雨勢影響還有待觀察，提醒民眾預先做好防寒準備，尤其近期深夜、清晨會越來越冷。