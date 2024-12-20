冷氣團明（21）日準備抵達，中央氣象署仍發布「低溫特報」，提醒明天清晨至明天上午（12/21），受到冷空氣搭配「輻射冷卻」影響，今天晚上開始就會有感降溫，中部地區要留意10度以下低溫，民眾務必注意保暖、留意自身穿搭。
⚠️低溫特報
🟡影響時間：21日晨至21日上午
🟡黃色燈號：苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣
劉宇其指出，明天新一波大陸冷氣團抵達，清晨受「輻射冷卻」影響會先有一波低溫，空曠地區在10度左右，白天高溫北部、東北部14至17度，中部13至22度，南部15至26度，東部17至21度，東南部17至24度，全台越晚越冷，氣溫大致比今天下降3至4度。
明天雨勢影響不明顯，主要是桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；不過台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
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🟡影響時間：21日晨至21日上午
🟡黃色燈號：苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、花蓮縣
劉宇其指出，明天新一波大陸冷氣團抵達，清晨受「輻射冷卻」影響會先有一波低溫，空曠地區在10度左右，白天高溫北部、東北部14至17度，中部13至22度，南部15至26度，東部17至21度，東南部17至24度，全台越晚越冷，氣溫大致比今天下降3至4度。
明天雨勢影響不明顯，主要是桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；不過台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下