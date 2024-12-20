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▲美女營養師高敏敏公布冬至湯圓口味熱量排行，其中芝麻湯圓、奶茶湯圓及花生湯圓等皆排進前3名。（示意圖／取自unsplash）

▲冬至除了吃湯圓還有什麼其他的開運方法呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享幾個冬至的轉運秘法，其中「2食物」必吃。（示意圖／取自Shutterstock）

▲高敏敏分享冬至湯圓吃得安心又少負擔的訣竅。（圖／取自高敏敏臉書粉專）

冬至節氣明（21）日即將到來，最重要的習俗就是吃湯圓，在冷冷的天氣中，吃上一碗熱呼呼的湯圓，不只應景還暖身。不過湯圓的熱量可不低，美女營養師高敏敏就公布湯圓口味熱量排行，其中芝麻湯圓、奶茶湯圓及花生湯圓等皆排進前3名，同時她也分享冬至湯圓吃得安心又少負擔的訣竅。1.芝麻湯圓（77.8kcal）2.紫糯芝麻湯圓（76.4kcal）3.奶茶湯圓、花生湯圓、杏仁可可（74kcal）4.草莓煉乳湯圓（72.5kcal）5.黑糖奶茶湯圓（69.5kcal）6.雞蛋布丁湯圓（65.5kcal）7.抹茶湯圓（65kcal）8.紅豆湯圓（64kcal）9.焦糖布丁（62.4kcal）10.客家鹹湯圓（60.9kcal）高敏敏建議，包餡甜湯圓因內餡已含有高糖分，，因此直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料。包餡鹹湯圓則因內餡含絞肉、油脂已經過調味，湯頭的配料就不要再用熱油爆香，也要避免使用肉類燉煮，，不但減少油脂攝取，也能增加飽足感。高敏敏也建議吃湯圓時，把握主食代換原則，例如吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，應少吃半碗飯，或是直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。 也可搭配酵素酶較多的水果，如奇異果、鳳梨等，幫助餐後消化。至於紅白小湯圓，高敏敏表示雖然一顆只有6大卡，但大家都是整碗食用，建議湯底避開濃糖水，例如紅豆湯或花生湯，可以改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，保留食物原本風味、減少甜湯熱量。鹹湯建議可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，營養均衡又美味。湯圓易一顆接一顆吃下肚，導致熱量爆卡、脂肪囤積，建議淺嚐即止。湯圓皮及甜內餡，易讓血糖飆高，請注意份量。湯圓是糯米，支鏈澱粉多易脹氣，請細嚼慢嚥。湯圓皮不易吞嚥，尤其小孩、老人要慎防噎到。