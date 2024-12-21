我是廣告 請繼續往下閱讀

▲苗栗縣苑裡鎮長劉育育。（圖／苑裡鎮長劉育育臉書）

苗栗縣苑裡鎮公所提出的「苑裡童樂會-小小公民的民主練習課」計畫，獲得2024年信義房屋「社區一家」計畫的《幸福社區類》首獎，也是社區一家計畫20年來，第一個地方自治基層行政單位，得到首獎的肯定。這一創新計畫不僅讓苑裡鎮的兒童學會如何參與公共事務，更成功激發了社區內不同年齡層間的對話與合作，在孩子的心中種下公民意識，未來可望改變家鄉，讓家鄉更美好。苑裡鎮長劉育育表示，「苑裡童樂會-小小公民的民主練習課」計畫是與在地的８所國小與兩所高中合作，由苑裡鎮公所民政課的協調，組成了一個跨領域的公私協力工作小組，成員有教師、社工等，集思廣益如何能讓苑裡的兒童積極參與預算決策，並且學習如何發揮他們的創意，提出切合社區需求的建議。過程中，苑裡鎮將120名大專青年培訓成為「孩子王」，這些年輕人擔任指導者的角色，陪伴國小學生思考並提出提案。這些提案涵蓋了環保、節能減碳、公共空間互動等領域，共有23個議題被提出，並且由400多名小朋友親自參與投票，選出最受歡迎的方案，最終預算將根據兒童的決定進行執行。這一過程，不僅讓兒童學會了如何討論、表達與協作，也讓他們明白了民主參與的價值。票選第一名的提案為舉辦電競比賽與二手市集，苑裡鎮公所也協助找到富邦文教基金會、致民國中合作舉辦，劉育育強調，這個計畫不僅改變了小朋友的生活環境，也讓他們的聲音在公共事務中得到了實際的回應。「我們要讓孩子從小就理解自己在社會中的角色，並且學會如何表達自己的需求與意見。」他表示，苑裡鎮的這項計畫不僅是對兒童權益的保障，也是對家鄉未來的投資。此外，這個計畫在執行過程中，透過「孩子王」的引領角色，不僅增進了兒童與大人之間的互動，也促進了家長、社工和學校的參與，形成了一個支持孩子發聲的社群網絡。在這樣的支持下，兒童的創意和需求得到了更好的關注和回應，並且將社會責任感和公民意識的根基深入到每個家庭和社區。社區一家的評審們也相當肯定這個計畫，認為提案內容周詳，目標明確，並能切合社會現況需求，從提案中看到苑裡地方的未來充滿希望。劉育育表示，未來十年，這些參與過計畫的孩子，將有機會回到家鄉，帶著對家鄉的深厚感情與責任感，投身於公共事務，為家鄉發光發熱。信義房屋表示，社區一計畫家已推動長達20年，投入資金逾五億元，協助3400多個社區圓夢，每年3/1-4/30為計畫徵件期，不限主題、不分男女老少，只要有讓社區變好、地方更好的創新想法，都可以參加提案。