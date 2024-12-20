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▲「10大超夯鍋物熱銷榜」冠軍由嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」奪下，飄香70年祖傳三代，湯鮮味美令人一吃就難忘。（圖／momo提供）

▲「寒舍集團」獨家研發的正宗魷魚螺肉蒜位居熱銷榜第4名，經過慢火熬煮後的魷魚鮮而不腥，螺肉肉質彈牙可口，配上鹹鮮微辣的湯頭令人回味無窮。（圖／momo提供）

近期冷氣團接力襲台，各地低溫下探10度，在寒冷的冬季中，在家吃熱騰騰的鍋物是最大享受。momo購物網就公布「10大超夯鍋物熱銷榜」，沒想到冠軍竟不是薑母鴨、麻油雞、羊肉爐以及台灣人最愛的麻辣鍋，而是嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」，以經典美味奪下熱銷榜第一名。momo購物網分享「10大超夯鍋物熱銷榜」，其中有不少知名老店、餐廳上榜，首先冠軍由嘉義排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」奪下，飄香70年祖傳三代，以12小時熬製濃醇豬骨湯頭，搭配豐富台灣在地食材，湯鮮味美令人一吃就難忘，還躍上全球串流平台NETFLIX《世界小吃》紀錄片。亞軍則是在地50年知名老店「阿圖麻油雞」，使用頂級麻油爆炒老薑再加入香醇米酒熬煮，湯頭濃郁香氣四溢，雞肉彈嫩多汁，寒冬裡喝上一碗，讓整個胃都暖了起來。今年第3名為黑馬「刁民」秘罈酸菜魚，龍骨高湯基底經過三小時熬煮，酸爽回甘的湯汁加上口感滑嫩的魚片，嚐一口就讓人胃口大開。「寒舍集團」獨家研發的正宗魷魚螺肉蒜位居熱銷榜第4名，經過慢火熬煮後的魷魚鮮而不腥，螺肉肉質彈牙可口，配上鹹鮮微辣的湯頭令人回味無窮，重現台灣經典酒家菜。而氣溫驟降，溫潤滋補的養生鍋物也大受消費者青睞，像是位居榜上第5名的「紅龍」牛肉湯，選用大塊厚實的鮮嫩牛腱肉，佐以香濃順口的紅燒湯汁，組合變化多元且輕鬆加熱即可食用。TOP 1：林聰明沙鍋魚頭沙鍋菜TOP 2：阿圖麻油雞／香菇雞TOP 3：刁民秘罈酸菜魚TOP 4：寒舍集團正宗魷魚螺肉蒜TOP 5：紅龍牛肉湯TOP 6：雅方羊肉爐系列TOP 7：泰凱食堂麻油猴頭杏鮑菇（蛋素）TOP 8 ：康寶火鍋湯底（酸白菜／胡椒豚骨／蒜頭雞白湯）TOP 9：太和殿麻辣濃縮湯底禮盒（純湯底）TOP 10：海底撈火鍋湯底而momo瞄準冬季鍋物商機，推出《爽吃EAT鍋》活動助陣，集結林聰明沙鍋魚頭、刁民酸菜魚、海底撈、太和殿、寒舍集團魷魚螺肉蒜、阿圖麻油雞等百大品牌、上千款火鍋湯底提供給消費者任選，即日起至12/31指定火鍋季商品不限金額下單即可抽「飛利浦電磁爐」，凡消費滿2000元登記送5%mo幣，再加碼下單滿3000元登記抽LOJEL 30吋行李箱等多項好禮回饋。