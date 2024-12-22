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▲整齊明亮的居家空間能讓人心情愉悅。（圖／信義房屋提供）

一位獨居阿嬤，居住空間物品多到大幅影響家中動線，餐桌永遠擺滿物品，冰箱還有冰了十幾年的食材，兒女完全無法諒解，怎麼勸說都無法改善。找來整聊師協助後，才瞭解阿嬤是為了隨時做好準備，兒女孫子回來能端出一手好菜，溫柔的想法造就的囤物現象，在阿嬤說出口後，才終於對堆積已久的物品釋懷。兒女答應未來回家會提前告知，並可以外帶食物，無需勞駕老人家，有個乾淨的餐桌，大家才能有舒適的用餐空間共享天倫。信義房屋旗下信義居家平台合作團隊整聊師黃恩頡解析，整聊師除了整理家裡，也能協助整理情緒，黃恩頡表示，「整聊師」與「整理師」不同，透過「聊」，與物品及空間的主人確認生活中的使用習慣，且尊重主人對物品的情感與去留意願，再安排恰當的收納處，過程中釐清對物品的情緒，整理好的空間較不會打回原型，整聊情感的過程，對告別舊物或空間有著同樣的效果。「許多人都在說出故事後，才終於願意篩掉物品，因為他們覺得，終於有人知道他們的故事了」。同樣的，民眾找到新房子後，面對居住多年的房子，產生不捨之情更是需要好好面對的課題。黃恩頡分享，搬家產生不捨情緒的成因，是因為勾起舊時生活樣貌與回憶，離開舊空間，不免讓人擔心空間中創造的記憶也會被隨之淡忘，整理對舊空間的情感，除了有助於搬家的物件打包，也能整理「心房」，放眼未來。告別舊家的方式有很多種，有人會辦「舊房告別式」，邀請親朋好友到家最後歡聚；也有人帶走老窗舊瓦，都是為了確保抓住自己在這裡生活過的痕跡。黃恩頡表示，整理不捨情緒最簡單的方式，就是把對自己而言意義非凡的地方透過照片、影片的方式記錄下來好好收藏，或把相關回憶故事發佈到網路與親友分享，若覺得電子記錄太空虛，可洗出照片製成實體相簿，小小相簿承載回憶的重量，就像時光定心丸，也不會佔據新家太多空間。「整聊」自己做不行嗎？黃恩頡表示，案主通常是物品多到無法自己整理，或平日工作忙碌、閒暇時間只想放鬆，或是面對空間的情緒負擔過大以至於無法開始行動，就是整聊師能服務的時機。不過也並非誰都能接受整聊，例如有些長輩家中囤物十幾二十年，通常需要家人先跟事主前置溝通相關觀念，時機成熟整聊師才適合介入。整聊觀念套用於告別舊房子，重點仍是整理對空間的情感。信義居家除合作整聊師，也有設計裝潢、搬家清運、清潔除蟲、家居設備、局部修繕等服務，幫助許多人銜接新生活，搬家前不妨好好審視對舊空間的情緒，帶著整理好的心，開啟新的未來。