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▲UNIS、tripleS、Kep1er包含舞者，總計36位登台合體具俊曄表演。（圖／KBS Kpop YouTube）

▲▼具俊曄跟UNIS、tripleS、Kep1er的「螢光棒舞」，讓主持人ZICO（左起）、張員瑛、金永大跟著搖擺。（圖／KBS Kpop YouTube）

▲具俊曄登上《KBS歌謠大祝祭》，舞台超華麗。（圖／KBS Kpop YouTube）

南韓KBS電視台一年一度的年末祭典《KBS歌謠大祝祭》今（20）日晚間7點25分登場，大S（徐熙媛）的老公具俊曄帶領UNIS、tripleS、Kep1er等女團成員、舞者總計36位登台表演「酷龍」的代表曲《初戀》，DJ秀搭配狂甩螢光棒的勁歌熱舞，讓人聯想到《我推的孩子》裡的IDOL神場面，華麗又壯觀！，今晚會跟Kep1er、UNIS、tripleS等3團有精彩的合作舞台；表演稍早揭曉，由具俊曄的DJ秀做開場，Kep1er、UNIS、tripleS包含舞者總計36位隨後加入，她們更以黑白顏色的服裝區分，一同致敬前輩「酷龍」演唱代表曲《初戀》。精彩華麗的表演到一半，具俊曄也從DJ台上走下來，變出螢光棒跟Kep1er、UNIS、tripleS齊力熱舞，此時台上的燈光一秒暗下，大家靈活的手速明顯可見。其實《KBS歌謠大祝祭》每年多以邀請該年度表現活躍的歌手登台表演，或是由每一團派出幾位代表促成「合作舞台」，但這次難得找上大前輩具俊曄，具俊曄就透露這次的祭典其中一個主題是「讓大前輩與後輩同台合作」，所以電視台就邀請具俊曄參與特別企劃。主持人ZICO、IVE張員瑛、金永大看完具俊曄與後輩們的表演後，也讚嘆表示從未看過這樣的舞台，覺得非常精彩。《KBS歌謠大祝祭》今晚的表演嘉賓總計有：NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日等。