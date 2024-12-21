冷空氣一波又一波，今天冬至（12/21）冷氣團再度侵台，中央氣象署提醒，本波冷氣團會影響到下週一（12/23），今天北台灣高溫只有17至18度，最冷的時段在明天深夜（12/22）至下週一清晨，台南以北普遍12至13度，空曠地區在10度左右。
🟡今天的天氣：氣溫越晚越冷 西半部留意10級強陣風
12月21日今天的天氣，氣象署說明，今天清晨受「輻射冷卻」影響中部以北空曠地區已經出現10度左右低溫，隨著冷氣團增強，各地越晚越冷，北部、東北部全天14至17度，中部13至22度，南部15至26度，東部17至21度，東南部17至24度。
特別要留意的是，冷氣團帶來強勁的東北季風，今天台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風。降雨部分，桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
🟡今天空氣品質
環境部提醒，今天午後東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
🟡明天的天氣：深夜氣溫達最低點 降雨範圍縮小
12月22日明天的天氣，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天冷氣團持續影響，北台灣全天寒冷，中部、南部白天較涼，夜晚至清晨寒冷，不過水氣減少，下雨區域縮小至基隆北海岸、宜蘭、台北東側，其餘地區多雲到晴。
氣象署表示，明天深夜至下週一清晨氣溫最低，空曠地區將跌破10度，其餘時間北部、東北部12至18度，中部12至21度，南部13至25度，東部15至19度，東南部16至21度。
🟡一週天氣：下週一有機會下雪 聖誕節會回暖
下週一冷氣團持續影響，各地依然寒冷，且有南方水氣北上，全台灣雲量增多，都有飄雨或小雨機會，氣象署也說，由於低溫搭配水氣，台灣3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。
這波冷氣團預計影響至下週二清晨（12/24），下週二白天、下週三聖誕節（12/25）各地氣溫回升，不過水氣依然較多，桃園以北、東半部都有局部短暫雨，北部、東北部16至23度，中部14至25度，南部17至26度，東部17至21度，東南部19至23度，下週四（12/26）預估會有冷空氣南下，並一路影響到跨年，
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12月21日今天的天氣，氣象署說明，今天清晨受「輻射冷卻」影響中部以北空曠地區已經出現10度左右低溫，隨著冷氣團增強，各地越晚越冷，北部、東北部全天14至17度，中部13至22度，南部15至26度，東部17至21度，東南部17至24度。
特別要留意的是，冷氣團帶來強勁的東北季風，今天台南至桃園沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼綠島、澎金馬要留意9至10級強陣風。降雨部分，桃園以北、東北部、東部及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
🟡今天空氣品質
環境部提醒，今天午後東北風可能挾帶微量境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
🟡明天的天氣：深夜氣溫達最低點 降雨範圍縮小
12月22日明天的天氣，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，明天冷氣團持續影響，北台灣全天寒冷，中部、南部白天較涼，夜晚至清晨寒冷，不過水氣減少，下雨區域縮小至基隆北海岸、宜蘭、台北東側，其餘地區多雲到晴。
氣象署表示，明天深夜至下週一清晨氣溫最低，空曠地區將跌破10度，其餘時間北部、東北部12至18度，中部12至21度，南部13至25度，東部15至19度，東南部16至21度。
🟡一週天氣：下週一有機會下雪 聖誕節會回暖
下週一冷氣團持續影響，各地依然寒冷，且有南方水氣北上，全台灣雲量增多，都有飄雨或小雨機會，氣象署也說，由於低溫搭配水氣，台灣3500公尺以上高山有結冰、零星降雪機會。
這波冷氣團預計影響至下週二清晨（12/24），下週二白天、下週三聖誕節（12/25）各地氣溫回升，不過水氣依然較多，桃園以北、東半部都有局部短暫雨，北部、東北部16至23度，中部14至25度，南部17至26度，東部17至21度，東南部19至23度，下週四（12/26）預估會有冷空氣南下，並一路影響到跨年，