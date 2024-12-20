《KBS歌謠大祝祭》火熱進行中，今年特別推出「前輩與後輩」的合作舞台，先由大S（徐熙媛）的老公具俊曄帶領UNIS、tripleS、Kep1er登場，「韓流初代女團S.E.S.」aka「SM娛樂初代女神」的Bada，也帶領CRAVITY炸裂舞台，同時帶來前師妹aespa的夯曲，下一秒aespa的成員Giselle、Ningning 、Karina 、Winter就從升降舞台現身，嗨翻全場！
Bada先是合作男團CRAVITY表演，隨後獻上自身金曲《MAD》，沒想到還一人帶來aespa的夯曲《Next Level》、《Dreams Come True》，獨自跳完2首歌後，Bada高舉麥克風轉身，aespa下一秒就從升降舞台現身，華麗轉場讓台下看傻。
aespa隨即送上《Whiplash》、《Armageddon》夯曲HIGH炸舞台，Giselle跟Ningning、Karina和Winter還自組2隊改編舞蹈，為《KBS歌謠大祝祭》送上「濕背秀」誠意十足。
Bada本名崔成希，是「SM娛樂」於1990年代推出的女團S.E.S.成員，她們當時和H.O.T.、神話、FIN.K.L、Baby V.O.X、酷龍、g.o.d等團，把韓國音樂推廣到世界各地、掀起初代韓流流行音樂，也是從這時開始韓樂在東亞流行起來，可以說K-POP的新興，S.E.S.、酷龍都功不可沒。
《KBS歌謠大祝祭》今晚的表演嘉賓總計有：NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日等。
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aespa隨即送上《Whiplash》、《Armageddon》夯曲HIGH炸舞台，Giselle跟Ningning、Karina和Winter還自組2隊改編舞蹈，為《KBS歌謠大祝祭》送上「濕背秀」誠意十足。
Bada本名崔成希，是「SM娛樂」於1990年代推出的女團S.E.S.成員，她們當時和H.O.T.、神話、FIN.K.L、Baby V.O.X、酷龍、g.o.d等團，把韓國音樂推廣到世界各地、掀起初代韓流流行音樂，也是從這時開始韓樂在東亞流行起來，可以說K-POP的新興，S.E.S.、酷龍都功不可沒。
《KBS歌謠大祝祭》今晚的表演嘉賓總計有：NCT 127、NCT DREAM、ENHYPEN、aespa、(G)I-DLE、IVE、BOYNEXTDOOR、李燦元、張民好、永卓、李泳知、P1Harmony、ONEUS、Kep1er、CRAVITY、KISS OF LIFE、tripleS、UNIS、JinuSean、Bada、Baby V.O.X、具俊曄、尹秀日等。