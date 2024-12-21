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▲台北大巨蛋強調看台區結構安全無虞，提醒歌迷「禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出」。（圖／記者張勵德攝）

天后張惠妹（阿妹）《ASMeiR MAXXX》演唱會今（21）晚在台北大巨蛋登場，不過，阿妹日前在周杰倫演唱會上嗨唱〈三天三夜〉，全場3.8萬人一起跳起來「人為地震」引發討論，尤其是當時阿妹所在的「看台區」震央感受強烈。台北大巨蛋營運公司遠雄為此公布「容許變位值」，強調安全無虞，但也提醒看台區歌迷2件事，「」。據悉，張惠妹十分重視在周杰倫的大巨蛋演唱會上嗨唱〈三天三夜〉引發的「震災」，特別向國際工程師詢問安全性。工程師表示，這種晃動是正常現象，因為「有彈性的結構才安全」，就像一般的橋在車輛經過時也會出現晃動。台北大巨蛋也特地說明大巨蛋結構安全，指出上層看台區為大懸臂鋼構造，看台下設置支撐用拉、壓鋼管，看台平面上也增設V型斜拉鋼梁，強化結構安全性。大巨蛋進一步說明，看台區臂最長處為11公尺，容許變位值1/180，約6公分。經計算上層看台區滿載，若觀眾平均體重為100公斤，同步跳動所產生的變位最大值約在3.75公分，在合理安全的範圍內，沒有結構安全疑慮。不過，台北大巨蛋也提醒歌迷，「上層看台區為階梯式結構，禁止倚靠欄杆，不建議站立欣賞演出」，強調大巨蛋經得起〈三天三夜〉，但歌迷朋友們一定要小心注意步伐安全。