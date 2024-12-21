本文有雷！韓劇《現在撥打的電話》劇情進入高潮，昨（20）晚播出的第7集中，白司彥（柳演錫 飾）終於聽到洪熙珠（蔡秀彬 飾）的聲音，但還是裝作不知道她是406-000-1290，更展現臭直男的體貼浪漫，幫老婆洗葡萄、洗頭，讓洪熙珠不知所措、小鹿撞死。
《現在撥打的電話》故事介紹 男女主角用手機相愛相殺
《現在撥打的電話》劇情講述「被迫失去」說話能力的洪熙珠（蔡秀彬 飾）和「總統發言人」白司彥（柳演錫 飾）是政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，他們起初會結婚，是因為洪熙珠的繼姐，也就是白司彥真正的未婚妻洪因娥（韓材利 飾）在婚禮前1天搞消失，才改由熙珠成為她的替補新娘。直到某天，白司彥接到一通號碼為「406-000-1290」綁架犯的恐嚇電話，而手機另一端的人，竟「陰錯陽差」變成「假啞巴」的太太洪熙珠，男女主角因此展開火熱浪漫的故事。
以下有劇情透露，慎入！！！
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20日播出的第7集中，被推下山谷的洪熙珠拿起406手機撥打電話給老公求救，心急如焚的白司彥知道電話那頭是太太，但還是故作鎮定的要求406「傳話」給洪熙珠，一一解說救命辦法，洪熙珠也終於獲救，卻也不小心在白司彥面前露出馬腳：開口說話。白司彥也終於表白，直球的說喜歡感受老婆心跳的每一刻。
為了照顧太太，白司彥問住院的洪熙珠想吃什麼，但一一拒絕對方提出的炸物、辣食、甜食等要求，最後買了一串葡萄遞給老婆說：「如果妳想吃甜的，就吃水果吧。」洪熙珠傻眼回：「可是這些都沒有洗...」第一次正常與洪熙珠「對話」的白司彥先是愣住，下一秒就去洗水果；甚至放水幫太太洗頭，2人關係迅速升溫。
到了晚上10點，也就是白司彥跟406的對話時間，2人再也不想隱瞞彼此，決定碰面交出那支關鍵手機，洪熙珠很震驚白司彥知道一切卻不說破，落淚的問：「為什麼不討厭我？」沒想到白司彥從直男變成撩妹高手的說：「告訴我，能夠討厭洪熙珠的方法，還有能夠不愛妳的方法。」2人隨即擁吻，從小暗戀彼此的心意終於傳達出去。
另一方面，真正的406長相已被公布全國通緝，但他背後還有個操控一切的大魔王，故事走向白熱化，觀眾十分期待。
《現在撥打的電話》收看資訊
原 作：《現在撥打的電話》乾貨女作品
類 型：愛情、懸疑
導 演：朴尚宇、魏得奎
編 劇：金芝雲
語 言：韓文
集 數：12
主 演：柳演錫（飾演：白司彥）、蔡秀彬（飾演：洪熙珠）
開播日：2024年11月22日～2025年1月4日（預計）
收 看：Netflix（每週五、六晚間更新）
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《現在撥打的電話》劇情講述「被迫失去」說話能力的洪熙珠（蔡秀彬 飾）和「總統發言人」白司彥（柳演錫 飾）是政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，他們起初會結婚，是因為洪熙珠的繼姐，也就是白司彥真正的未婚妻洪因娥（韓材利 飾）在婚禮前1天搞消失，才改由熙珠成為她的替補新娘。直到某天，白司彥接到一通號碼為「406-000-1290」綁架犯的恐嚇電話，而手機另一端的人，竟「陰錯陽差」變成「假啞巴」的太太洪熙珠，男女主角因此展開火熱浪漫的故事。
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為了照顧太太，白司彥問住院的洪熙珠想吃什麼，但一一拒絕對方提出的炸物、辣食、甜食等要求，最後買了一串葡萄遞給老婆說：「如果妳想吃甜的，就吃水果吧。」洪熙珠傻眼回：「可是這些都沒有洗...」第一次正常與洪熙珠「對話」的白司彥先是愣住，下一秒就去洗水果；甚至放水幫太太洗頭，2人關係迅速升溫。
到了晚上10點，也就是白司彥跟406的對話時間，2人再也不想隱瞞彼此，決定碰面交出那支關鍵手機，洪熙珠很震驚白司彥知道一切卻不說破，落淚的問：「為什麼不討厭我？」沒想到白司彥從直男變成撩妹高手的說：「告訴我，能夠討厭洪熙珠的方法，還有能夠不愛妳的方法。」2人隨即擁吻，從小暗戀彼此的心意終於傳達出去。
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原 作：《現在撥打的電話》乾貨女作品
類 型：愛情、懸疑
導 演：朴尚宇、魏得奎
編 劇：金芝雲
語 言：韓文
集 數：12
主 演：柳演錫（飾演：白司彥）、蔡秀彬（飾演：洪熙珠）
開播日：2024年11月22日～2025年1月4日（預計）
收 看：Netflix（每週五、六晚間更新）