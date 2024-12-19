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▲蔡秀彬被兇手推下山崖，兇手的手上有一顆痣。（圖／翻攝自Netflix）

▲綁架電話「406」身分慢慢浮出水面。（圖／翻攝自Netflix）

▲柳演錫、蔡秀彬（右）主演戲劇《現在撥打的電話》近日大受歡迎。（圖／MBC《現在撥打的電話》劇照）

《現在撥打的電話》由柳演錫、蔡秀彬主演，愛情、懸疑推理的劇情讓觀眾每次點開都停不下來，掀起了追劇熱潮，隨著最新一集播出，蔡秀彬被推落山崖，不得不撥打那隻「綁匪電話」向柳演錫求救，《NOWnews今日新聞》也整理出劇情彩蛋以及兇手分析，其中將蔡秀彬推下山崖的兇手，身穿黑色外套，手上還有一顆痣。《現在撥打的電話》劇情講述「被迫失去」說話能力的洪熙珠（蔡秀彬 飾）和白司彥（柳演錫 飾）是政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，他們起初會結婚，是因為洪熙珠的繼姐，也就是白司彥真正的未婚妻洪因娥（韓材利 飾）在婚禮前1天搞消失，才改由熙珠成為她的替補新娘。直到某天，白司彥接到一通綁架犯的恐嚇電話，而手機另一端的人，竟「陰錯陽差」變成「假啞巴」的洪熙珠，而開始的火熱浪漫史故事。最新一集中，白司彥開始對洪熙珠表達愛意，洪熙珠卻被推下山谷，不得已只好再播出綁匪的手機，向老公求救。柳演錫也將這段著急、痛心又懊悔的情緒詮釋得相當到位，讓觀眾期待兩人接下來的發展。在最新一集中，蔡秀彬被推落山崖，畫面僅出現一隻穿著黑色外套的手，手上還有一顆痣，而這位兇手的身分也立刻引來討論，而剛好該集所有人中，只有朴道材行政官穿著黑色外套，之前的集數中，也有拍到朴道材手上的痣。劇中飾演柳演錫母親的秋相微，在回憶片段中逼兒子吃生魚片，口中不斷念著「我兒子最喜歡吃魚了」，柳演錫當下聽話將生魚片放入口中，但轉身卻立刻吐掉，母子的關係耐人尋味。有趣的是，綁匪「406」獨自在荒野外烹煮的就是魚肉，加上他一直說想看到柳演錫家道中落，而他也曾收過一封寫著「計畫有變，今天是行動日」的簡訊，可見有共犯，有人猜測，該名共犯可能就是朴道材行政官。原 作：《現在撥打的電話》乾貨女作品類 型：愛情、懸疑導 演：朴尚宇、魏得奎編 劇：金芝雲語 言：韓文集 數：12主 演：柳演錫（飾演：白司彥）、蔡秀彬（飾演：洪熙珠）開播日：2024年11月22日～2025年1月4日（預計）收 看：Netflix（每週五、六晚間更新）