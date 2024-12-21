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▲玄彬感謝鄭雨盛飛到蒙古客串《哈爾濱》當配角。（圖／翻攝텐아시아）

▲《哈爾濱》實際走訪各國取景，冷至冰湖，熱至沙漠都有。（圖／《哈爾濱》Naver劇照、網銀國際影視）

▲玄彬在《哈爾濱》中飾演真實歷史人物安重根，角色背負著重大責任，拍攝上山下海，內褲還都塞滿泥巴，身體、心裡都超辛苦。（圖／網銀國際影視）

▲《哈爾濱》推出典藏套票。（圖／網銀國際影視）

玄彬為了主演大片《哈爾濱》，近日積極跑宣傳活動，她的老婆孫藝真前天（12／19）還，成功帶動一波討論度。其實19日當天上午，玄彬還接受各大平面訪問，聊到日前被爆出有私生子的鄭雨盛，他未多著墨，僅表示很感謝對方義氣相挺客串《哈爾濱》；還分享自己內褲塞滿泥巴的幕後拍攝花絮。《哈爾濱》的卡司一字排開，都是南韓頂級大咖：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭，甚至請到日本演員中川雅也詮釋片中關鍵人物「伊藤博文」，不僅如此，影帝鄭雨盛也有客串「當配角」，整部作品的參演人員含金量滿滿。電影中，玄彬率領的獨立軍需要炸藥來完成大事，於是得到了「馬賊」的幫助，而這角色就是由鄭雨盛詮釋，雖然戲份不多，但是鄭雨盛仍跟著劇組飛到蒙古拍攝，讓玄彬相當感動：「鄭雨盛哥這次戲份不多，但還是特別來幫忙，真的很感激。他陪著我們走過那麼長的拍攝旅程，真的很感動。」其實鄭雨盛在11月爆出「三劈腿」爭議，他也承認跟文佳菲有私生子，不會娶對方，但會負起養育的責任。記者難免問起玄彬此事，但玄彬表示：「我們在現場其實沒聊太多，排練倒是做了不少，因為這個角色跟一般的獨立軍形象有點不同，所以我們大家坐在一起排練了很多次。」除了鄭雨盛的義氣相挺，玄彬還分享電影中有不少與日軍激烈戰鬥的場景，他提到一場在光州拍的戲，笑說：「光州本來就不是個會下很多雪的地方，我們竟剛好碰上了數10年來的難得大雪，結果地上一片泥濘，過一晚全部結冰，工作人員第2天早上還得重新把它融化。導演看到我們演員那麼狼狽，一直跟我們說對不起。我那時候拍到泥巴都進內褲裡了，真的狼狽的很，那場戲我們拍了大概超過1個星期吧。」而這場戲並非一般的打鬥戲，是要拍出為了活下去拚命掙扎的感覺，「因為這場戰鬥我們非贏不可。前一天排練的時候，就跟動作組一起弄到快天黑，結果實際拍攝時還是出現很多臨場改動，我們改了一次又一次，直到讓它看起來像真的在拚命。」玄彬也說比起身體疲勞，精神壓力反而比較大，「比起動作戲，情感戲才是真的讓人吃不消」。《哈爾濱》的拍攝有多辛苦？導演為了實際呈現環境不可控的因素，全程前往實地取景，冷至冰湖，熱至沙漠都有，預告中也可看到玄彬一人獨自行走在結冰湖面上，場面相當驚險，導演禹民鎬表示：「我不希望僅在綠幕前拍攝這些故事。即使會遇到體能上的挑戰，我也想在鏡頭中正確捕捉我們先烈的犧牲。」而玄彬拍《哈爾濱》的辛勞，孫藝真也看得心疼，「我在旁邊看著他拍攝，辛苦到讓人心疼。他的臉色越來越憔悴，眼神中充滿了無數的掙扎與思索。因為我也是演員，知道這種痛苦，所以更覺得不忍心看下去。但也正是因為這樣的不斷思索與努力，我相信這部電影一定會非常出色！」言語間接透露出有跟著老公進出片場，夫妻好感情溢於言表。《哈爾濱》也確定由「網銀國際影視」發行，定檔春節1月29日在台上映，電影故事敘述韓國獨立運動家安重根（玄彬 飾）率領獨立軍組織，在新亞山與日本軍隊的戰役中取得重大勝利。安重根遵守戰爭國際法，釋放日本戰俘，卻導致獨立軍內部出現分裂；時隔1年，獨立軍同伴重新集結，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗。「網銀國際影視」也宣布台灣獨家預售套票，典藏預售套票每組590元，內含獨家典藏的玄彬、李棟旭明信片5張以及2張電影預售票，即日起在博客來開賣。類 型：時代劇、動作、黑色電影、傳記導 演：禹民鎬編 劇：禹民鎬、金敏成語 言：韓文片 長：108分鐘主 演：玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明、朴勳、李棟旭上映日：2025年1月29日