我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F1拉斯維加斯站於晚上10點開賽，車手們須完全調整生物鐘，適應獨特的賽事安排。（圖／美聯社／達志影像）

在F1賽車的世界裡，車手們不僅要面對極限速度與技術挑戰，還要克服頻繁跨時區旅行帶來的睡眠問題。每年賽季涵蓋五大洲21個國家的24場比賽，使時差成為車手們表現背後的一大隱形敵人。為了確保車手在賽道上的最佳狀態，車隊體能教練和專業醫療團隊投入了大量資源，協助車手適應時差並保持良好的睡眠質量。「睡眠是F1車手表現的基礎之一，我們必須重視它，」Alpine車隊資深體能教練Tom Clark說。他解釋，時差調整的核心是利用光線控制生理時鐘的節奏。「陽光或電子設備的光線，甚至是光的缺乏，都是調整時差的重要因素。如果能提前模擬目的地時區的光照條件，就能幫助車手更快適應環境。」以Alpine車手Esteban Ocon為例，Clark提到，在準備拉斯維加斯站的比賽時，他們已提前開始調整Ocon的作息時間，包括就寢和起床的時間安排，「我們還會讓他根據目標時區接觸光線，這是生理時鐘調整的基本原則。」除了光線之外，Clark還關注「zeitgeber」，即是影響生理時鐘的外部訊號，如運動、飲食和社交活動。他表示：「這些因素都會影響車手適應新時區的速度，但我們最優先考慮的是光線。」在拉斯維加斯站這樣的比賽中，車手必須幾乎變成夜行性動物，以適應比賽晚上10點開始的特殊安排，「我們會讓像Ocon這樣的車手白天盡可能多睡，晚上再投入訓練，」Clark笑著說，「這或許對拉斯維加斯的遊客來說很正常，但對我們而言，這是技術策略的一部分。」F1的高頻率長途飛行對車手和團隊來說是一大挑戰。Clark建議，向西飛行時應選擇白天航班並保持清醒，向東飛行則需在飛機上儘量休息。以澳大利亞站為例，24小時的點到點旅途使得車手的睡眠安排更加複雜，「如果不優先考慮睡眠，連續的睡眠不足可能嚴重影響車手表現，」Clark強調。拉斯維加斯站結束後，車隊將迅速轉戰卡達，這意味著短短兩週內，所有人需要再次調整生理時鐘以適應新時區。Clark形容：「實際上，我們幾乎環繞地球一圈，這對於任何賽事來說都是巨大的挑戰。」Clark自2018年加入Alpine車隊以來，一直致力於解決睡眠與時差問題。他表示：「相比訓練和營養，睡眠調整仍然是F1賽前準備中的一大隱患，但我們已經逐漸採取更科學的方法，減少其對車手的影響。」目前，F1車隊通常會安排教練與醫生監測車手的睡眠模式，並進行個性化調整。Clark還透露，他正在進行與時差相關的博士研究，「F1是一個研究睡眠與時差的理想環境，因為我們無法在實驗室模擬這樣頻繁且高壓的全球旅行。」這項研究不僅為車手提供實質幫助，也為全球化運動中的睡眠科學帶來更多洞察。