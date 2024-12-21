今年6月，基隆潮境公園北寧路山壁發生大面積崩塌，造成2人受傷、11輛汽機車受損。山崩地滑敏感區議題引發重視，經濟部地質調查及礦業管理中心（地礦中心）20日公告台北、新北及基隆的「山崩與地滑地質敏感區」變更資訊，赫見新北8區及基隆4區、總計12區，「全區都是山崩與地滑地質敏感區」。地震專家郭鎧紋示警，危險區域就算無風無雨、沒地震也可能出事，要提高警覺。
基隆潮境公園山崩處沒有斷層、不是順向坡，綜合學者調查，主因是岩石節理遭風化侵蝕，又受雨水潤滑後滑動而引發山崩。此外，回顧過往道路土石崩落事件，以2010年4月國道3號崩塌最慘重，當時無風無雨卻發生走山，奪走4命。
近期，地礦中心新完成全島高解析度空載光達數值地形等資料發現新的山崩證據，因此進行變更地質敏感區範圍，變更後台北市山崩與地滑地質敏感區面積為17.34平方公里，減少1.2%；新北市面積185.2平方公里，減少2.8％，而基隆市則為23.46平方公里擴大1.6％範圍。涉及台北市8個行政區、新北市25個行政區及基隆市7個行政區。
北北基12區全區警戒 8區安全無虞
郭鎧紋從地礦中心公布資訊中，發現北北基有12「危險區」全區都是山崩地滑敏感區，包含新北市平溪、深坑、烏來、石碇、坪林、瑞芳、雙溪、貢寮等8區，以及基隆市暖暖、安樂、信義、中山等4區。
另外也有「天使區」，全區都安全的8區，包含台北市萬華、松山、中正及大同區等4區，以及新北市永和、板橋、蘆洲和三重等4區，完全沒有山崩與地滑的隱憂。
地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災保育的重要之地，公告目的為的是讓社會各界能預先了解地質狀況，研擬對策，以降低未來災害的可能，民眾不用太過緊張，民眾如有興趣，可上地質調查及礦業管理中心全球資訊網站查詢（https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index）。
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期，地礦中心新完成全島高解析度空載光達數值地形等資料發現新的山崩證據，因此進行變更地質敏感區範圍，變更後台北市山崩與地滑地質敏感區面積為17.34平方公里，減少1.2%；新北市面積185.2平方公里，減少2.8％，而基隆市則為23.46平方公里擴大1.6％範圍。涉及台北市8個行政區、新北市25個行政區及基隆市7個行政區。
北北基12區全區警戒 8區安全無虞
郭鎧紋從地礦中心公布資訊中，發現北北基有12「危險區」全區都是山崩地滑敏感區，包含新北市平溪、深坑、烏來、石碇、坪林、瑞芳、雙溪、貢寮等8區，以及基隆市暖暖、安樂、信義、中山等4區。
另外也有「天使區」，全區都安全的8區，包含台北市萬華、松山、中正及大同區等4區，以及新北市永和、板橋、蘆洲和三重等4區，完全沒有山崩與地滑的隱憂。
地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災保育的重要之地，公告目的為的是讓社會各界能預先了解地質狀況，研擬對策，以降低未來災害的可能，民眾不用太過緊張，民眾如有興趣，可上地質調查及礦業管理中心全球資訊網站查詢（https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/index）。