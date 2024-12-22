韓劇《熱血司祭2》今年11月開播，要角們金南佶、李荷妮、金成均、盛駿、徐賢宇、金亨瑞的劇中表現深受觀眾喜愛，金南佶、李荷妮也獲頒本屆《SBS演技大賞》的「最佳演技獎／季播劇」最佳男、女主角，沒想到李荷妮得獎「金南佶比誰都興奮」，他在她上台發表感言時「一直呀呀呀亂叫」，還趁亂告白，慘被李荷妮狠盯：「你別吵！」台上台下超爆笑。
話多出名的金南佶，台上感言勢必落落長，他表示：「啊，今天其實是帶著盡情鼓掌的心情來的，但意想不到的得獎了，老實說，我其實期待的獎項是別的，不是大賞，而是希望能獲得最佳情侶獎，我真的非常期待這個獎！因為可以藉此更廣泛的讓大家知道我與金成均的關係。對不起，他是一個心胸非常寬大的朋友，所以我在手機裡將他存為『老婆』。我還想著這也是SBS官方承認我們的關係了，但結果很遺憾，我還是沒能獲得這個獎。事實上，我們的《熱血司祭2》和其他作品一樣，拍攝時間非常緊迫，這是一部在非常緊的時間內拍攝完成的作品，但是我們的工作人員為了不放棄作品的品質，非常努力。因此，無論是外部還是內部的工作人員都付出了很多努力，才能夠讓我們的作品沒有發生事故、順利的播出。大家都在看吧？這一切都多虧了你們，真的非常感謝。而且這部作品並不是從一開始就設計為季播劇的，只是因為上一季的成功，所以在製作上承受了很大的壓力和負擔。雖然這一切帶來了很多壓力，但我們還是堅持到了最後，雖然他們今天不在這裡，但我要感謝編劇和導演，他們非常辛苦，剛才很多演員也提到過，與優秀的演員一起演戲真的是一件非常幸福的事情。尤其是我們《熱血司祭》的演員們，每次與你們在現場合作都是一種幸福，不只是對我，對所有人來說，你們的演技就是愛與喜悅。當然，對作品的遺憾每個人都會有一些，但大家為我們的《熱血司祭》開創了一個新的類型，我想藉這個機會，向大家表示由衷的感謝，也想對大家說你們真的辛苦了。我能夠站在這裡、在你們面前說話，是因為我的一切成就，以及《熱血司祭》的成功都屬於你們。感謝觀看《熱血司祭》的觀眾朋友和粉絲們，請大家繼續關注我們的演員，看看我們會有怎樣的表現！我話還沒有說完，剛才也有很多人提到，現在是個讓我們更加珍惜平凡日常的時期，希望明年能與在場的前後輩和同事們，在平凡的日常中感受到更多幸福的一年。」
李荷妮則表示：「謝謝大家！其實今天我真的也只是帶著想要鼓掌的心情來的，想不到大家如此的看重我...」她話說一半，金南佶一直「呀呀呀」的大叫，李荷妮作勢生氣的大喊：「你別吵！」接著繼續表示：「真的非常感謝大家給予這份榮耀，其實我認為《熱血司祭2》是觀眾帶領我們再次回到舞台的作品，要製作第二季其實並不容易，而且這5年來我一直非常想念它，每天每天都在想念這部作品，因為我知道它是多麼珍貴，並不是每次都有這樣好的作品、好的化學反應出現，感謝讓我們能在這樣的環境中工作的導演、編劇，如果沒有我們這些珍貴的演員，《熱血司祭》也不可能存在，他們都是非常重要的人，我們一起走一輩子吧！」
結果金南佶又再度插嘴高喊：「好！」李荷妮二度求他安靜，並表示：「其實，當我有了比自己更重要的存在時，雖然我還不夠成熟，但我正在學習完全放下自己。作為一名演員，在度過了以自我為中心、逼迫自己極限的30代之後，我正在進行一個讓自己澈底瓦解的過程，這成為了我作為演員開啟新篇章的轉折點，我會成為更好的演員、更好的人、更好的母親，並對一直在我不在的時候，成長得這麼好的孩子。我也將這個獎獻給一直支持我的丈夫，還有一直培養我的父母，真的非常感謝，也感謝我們的粉絲們，謝謝大家！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
李荷妮則表示：「謝謝大家！其實今天我真的也只是帶著想要鼓掌的心情來的，想不到大家如此的看重我...」她話說一半，金南佶一直「呀呀呀」的大叫，李荷妮作勢生氣的大喊：「你別吵！」接著繼續表示：「真的非常感謝大家給予這份榮耀，其實我認為《熱血司祭2》是觀眾帶領我們再次回到舞台的作品，要製作第二季其實並不容易，而且這5年來我一直非常想念它，每天每天都在想念這部作品，因為我知道它是多麼珍貴，並不是每次都有這樣好的作品、好的化學反應出現，感謝讓我們能在這樣的環境中工作的導演、編劇，如果沒有我們這些珍貴的演員，《熱血司祭》也不可能存在，他們都是非常重要的人，我們一起走一輩子吧！」
結果金南佶又再度插嘴高喊：「好！」李荷妮二度求他安靜，並表示：「其實，當我有了比自己更重要的存在時，雖然我還不夠成熟，但我正在學習完全放下自己。作為一名演員，在度過了以自我為中心、逼迫自己極限的30代之後，我正在進行一個讓自己澈底瓦解的過程，這成為了我作為演員開啟新篇章的轉折點，我會成為更好的演員、更好的人、更好的母親，並對一直在我不在的時候，成長得這麼好的孩子。我也將這個獎獻給一直支持我的丈夫，還有一直培養我的父母，真的非常感謝，也感謝我們的粉絲們，謝謝大家！」