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▲金成均（左起）、金南佶、李荷妮等人到《只要有空，》作客。（圖／SBS Entertainment YouTube）

▲金南佶跟金成均（如圖）感情好，也是《熱血司祭2》主要演員。（圖／SBS《熱血司祭2》劇照）

▲《熱血司祭2》11月8日在Disney+上線開播。（圖／Disney+）

金南佶、李荷妮、金成均、盛駿、徐賢宇、金亨瑞（BIBI）等人主演的韓劇《熱血司祭2》將於8日開播，主演群日前到劉在錫、柳演錫主持的節目《只要有空，》宣傳，預告中曝光金南佶的「結婚傳聞」，金南佶還把對方的手機名稱設成「老婆」，而這位「老婆」正是同齡演員金成均。《只要有空，》預告中，金南佶透露他的手機通訊錄中，將金成均存為「老婆」，還說自己的「理想結婚對象」就是金成均，李荷妮就表示：「在《只要有空，》，劉在錫的『老婆』可能是柳演錫，而金南佶就是金成均。」顯現主要演員的好感情，已超越拍攝《熱血司祭2》時建立的情誼。金南佶證實：「這是真的！如果有像成均一樣的女人，我會馬上結婚。」對金成均狂熱的愛，讓劉在錫都大吃一驚。而金南佶跟金成均的飲食喜好也一樣，有湯飯和麵就好，讓李荷妮忍不住抱怨。金南佶說：「我和成均不是吃麵就是吃湯飯，成均的車上還備有杯麵！」李荷妮補充道：「我們群組裡，80%都是在聊湯飯，那2位都愛湯飯，甚至今天來的路上，也說午餐不是吃麵就是湯飯。」她一邊抱怨一邊說：「別再吃碳水化合物了！」這段趣事讓劉在錫和柳演錫笑到合不攏嘴。韓劇《熱血司祭》曾在2019年創下高達24%的高收視率；拉開《熱血司祭2》故事序幕的則是因為吸食過量毒品，在九潭教會的追思禮拜中倒下的年輕祭壇侍童。正義感十足的金海日（金南佶 飾）神父此次將與一群實力堅強的夥伴們前往韓國釜山，化身為神學院講師，並暗中調查這個專門利用弱勢群體收穫暴利的地下毒品集團。類 型：喜劇、動作導 演：朴寶藍、金鐘煥編 劇：朴才範語 言：韓文集 數：12主 演：金南佶（飾演：金海日）、李荷妮（飾演：朴京善）金成均（飾演：具大榮）、盛 駿（飾演：金弘植）、BIBI（飾演：具子英）開播日：2024年11月8日～2024年12月14日收 看：Disney+