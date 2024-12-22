韓星朴信惠與崔泰俊在2017年交往並於2022年結婚，兒子同年5月出生，她休息1年多後於2024年全面復出賺錢，分別在月初、月底拍了JTBC的《低谷醫生》、SBS的《來自地獄的法官》，朴信惠也在今年的《SBS演技大賞》上獲頒「導演獎」，朴信惠台上講到哽咽落淚，不忘謝謝老公：「謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』！」感言動容全場。
朴信惠相隔8年再接SBS的戲，今年憑藉在《來自地獄的法官》中的出色表現，拿下了導演們選出的「導演獎」，她上台表示：「大家好，我是《來自地獄的法官》中飾演姜光娜的朴信惠。首先，非常感謝趙伊秀編劇為這個角色付出的努力。每當我演戲時，總是為我喊出OK並稱讚我的朴珍杓導演，您總是說『姜光娜啊，朴信惠的演技真的太棒了』，對我毫無保留的愛護和支持，讓我在片場不至於疲憊，非常感謝您。您為我在片場創造了能夠大展身手的環境，這讓我能夠更好的詮釋姜光娜這個角色。雖然有人說『成為朴信惠的男人很幸福』，但我認為是因為有了這位男人，我才能更加耀眼，感謝成為我的『男人』的金宰永演員（劇中CP）。」
她也回顧21年前出道時，曾拿過《SBS演技大賞》的新人獎，「時隔21年，我能站在這裡，獲得這樣大的獎項，都是因為愛我、支持我的觀眾和粉絲們的功勞。我一直在思考自己的轉變，也常常想著自己能在這個行業中堅持多久，感謝大家對我的轉變如此熱情的接受，真的非常感激。在這21年裡，我能夠成長為一名優秀演員，這要感謝一直支持我的恩英姐姐。不管別人怎麼說，姐姐永遠是我最好的經紀公司代表、姐姐和家人。雖然我們經常爭吵，但正因為是姐姐，我才有了一切的可能性。感謝一直支持我的粉絲們，即使在我結婚、成為母親之後，也依然愛著我的星光天使們。能在人生中找到最合拍的人真的不容易，而其中一位是恩英姐姐。」
朴信惠不忘感謝老公崔泰俊，想藉由這機會跟他表達感謝，「謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』，一直支持我，我也感謝我愛的家人們。我有太多需要感謝的人，我會逐一拜訪並表達感謝。最後，我要將這份榮耀獻給一直主宰我的人生、保護我的天父上帝。謝謝大家。」
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她也回顧21年前出道時，曾拿過《SBS演技大賞》的新人獎，「時隔21年，我能站在這裡，獲得這樣大的獎項，都是因為愛我、支持我的觀眾和粉絲們的功勞。我一直在思考自己的轉變，也常常想著自己能在這個行業中堅持多久，感謝大家對我的轉變如此熱情的接受，真的非常感激。在這21年裡，我能夠成長為一名優秀演員，這要感謝一直支持我的恩英姐姐。不管別人怎麼說，姐姐永遠是我最好的經紀公司代表、姐姐和家人。雖然我們經常爭吵，但正因為是姐姐，我才有了一切的可能性。感謝一直支持我的粉絲們，即使在我結婚、成為母親之後，也依然愛著我的星光天使們。能在人生中找到最合拍的人真的不容易，而其中一位是恩英姐姐。」
朴信惠不忘感謝老公崔泰俊，想藉由這機會跟他表達感謝，「謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』，一直支持我，我也感謝我愛的家人們。我有太多需要感謝的人，我會逐一拜訪並表達感謝。最後，我要將這份榮耀獻給一直主宰我的人生、保護我的天父上帝。謝謝大家。」