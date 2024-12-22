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▲《拳上2024》今（21）日晚間在小巨蛋開打，最終「蹦闆」呂育銓以59:55擊敗「亞洲統神」張嘉航，評審判定蹦闆獲勝。（圖／記者李政龍攝）

《拳上2024》對決結果出爐，網紅「統神」張嘉航最後敗給「蹦闆」呂育銓，兩人將3分鐘6回合的賽程打好打滿，雖然統神一步未退，也積極出拳，但最後仍敗下陣，他也在賽後不服氣，指自己挨打時也沒退後，而且先將對方打到流鼻血，對於不懂賽事規則的人，也都好奇發問統神「為什麼會輸」，社群平台Threads也狂刷一排正解：「沒有人告訴統神，這場比賽是比技術分，不是比誰先流鼻血嗎。」統神與蹦闆打滿6回合，最後評審以比分59：55，判蹦闆奪下勝利。然而，賽後統神在台上發表感言，氣得不服喊：「這是一個不公平的比賽」，並質疑評審的判斷公信力，他直言開噴：「笑死人了，他剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判怎麼判的啊！他被我打噴好幾次耶，被我打到流鼻血的贏？有沒有邏輯啊？」因為量級的關係，其實很多人都以為統神會贏，但疏忽了拳擊比賽比的是技術分，Threads上也掀起討論，不懂規則的人當然是罵裁判要去看眼科，懂規則的就跳出來解釋，「統神基本上都是無效攻擊，被防守下來，加上統神大部分都沒在防守」、「得分部位，選手的有效打擊會獲得分數」。，統神與蹦闆從第一回合鈴響就馬上貼近互毆，兩方互有累得分數，第二、三回合統神拳拳重擊蹦闆，蹦闆以防禦為主保存體力，到了四、五回合統神體力明顯下滑，此時蹦闆抓緊機會挽回局面，拚命暴打統神，最後成功超越統神積分數，以比分59：55戰勝統神，奪下勝利。