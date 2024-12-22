知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓昨（21）日展開《拳上2024》對決，時程約在晚間11時開打，兩人將3分鐘6回合的賽程打好打滿，過程雙方你來我往，局勢相當膠著，最後完整6回合結束，評審以比分59：55，判蹦闆奪下勝利。然而，賽後統神在台上發表感言，氣得不服喊：「這是一個不公平的比賽」，並質疑評審的判斷公信力，他直言開噴：「笑死人了，他剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判怎麼判的啊！」
《拳上2024》蹦闆贏了 統神台上暴氣開嗆
賽後評審宣布蹦闆奪下勝利後，他率先在擂台上回應：「我知道我粉絲沒有統神多，但還是感謝支持我的人，今天我輸了我就退出，但我贏了，明天繼續拍影片！」此時一旁的統神臉色凝重，看得出心有不悅，被問到打完比賽心情如何？統神先是深吸一口氣，下秒直接脫口「這是一個不公平的比賽」，引發全場觀眾歡呼聲及噓聲此起彼落，他接著說：「笑死人了，他剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判怎麼判的啊！他被我打噴好幾次耶，被我打到流鼻血的贏？有沒有邏輯啊？」
回顧昨日這場精彩的賽事，統神與蹦闆從第一回合鈴響就馬上貼近互毆，兩方互有累得分數，第二、三回合統神拳拳重擊蹦闆，蹦闆以防禦為主保存體力，到了四、五回合統神體力明顯下滑，此時蹦闆抓緊機會挽回局面，拚命暴打統神，最後成功超越統神積分數，以比分59：55戰勝統神，奪下勝利。
對此，當晚抵達台北小巨蛋觀看賽事的孫生，受訪表示自己比較挺統神，「因為噸位還是有差」，也因為自己跟統神對打過，實在是打不過對方的身軀，隨後他也被問到蕾菈支持哪一方？孫生不猶豫地喊「她選擇支持蹦闆」，如今蹦闆果真贏得比賽，蕾菈也火速在IG動態曬出慶賀文字：「恭喜蹦闆！我的天啊！」興奮心情溢於言表。
🟡拳上2024直播、線上看資訊
📍直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12/21晚間10時截止
🟡拳上2024賽程
【職業組對戰陣容】
◾林榆鈞 🆚 陳和（林榆鈞TKO獲勝）
◾ 郭鎧齊 🆚 Adrianus Bunga（印尼）（郭鎧齊TKO獲勝）
◾謝鎧宇 🆚 Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）
◾全王家駿 🆚 Filipus Rangga（印尼）（全王家駿40:36獲勝）
◾謝郁安 🆚 Azizul Isa Putra（印尼）（謝郁安TKO獲勝）
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賽後評審宣布蹦闆奪下勝利後，他率先在擂台上回應：「我知道我粉絲沒有統神多，但還是感謝支持我的人，今天我輸了我就退出，但我贏了，明天繼續拍影片！」此時一旁的統神臉色凝重，看得出心有不悅，被問到打完比賽心情如何？統神先是深吸一口氣，下秒直接脫口「這是一個不公平的比賽」，引發全場觀眾歡呼聲及噓聲此起彼落，他接著說：「笑死人了，他剛打我我有退嗎？我一步都沒有退耶，你們裁判怎麼判的啊！他被我打噴好幾次耶，被我打到流鼻血的贏？有沒有邏輯啊？」
回顧昨日這場精彩的賽事，統神與蹦闆從第一回合鈴響就馬上貼近互毆，兩方互有累得分數，第二、三回合統神拳拳重擊蹦闆，蹦闆以防禦為主保存體力，到了四、五回合統神體力明顯下滑，此時蹦闆抓緊機會挽回局面，拚命暴打統神，最後成功超越統神積分數，以比分59：55戰勝統神，奪下勝利。
對此，當晚抵達台北小巨蛋觀看賽事的孫生，受訪表示自己比較挺統神，「因為噸位還是有差」，也因為自己跟統神對打過，實在是打不過對方的身軀，隨後他也被問到蕾菈支持哪一方？孫生不猶豫地喊「她選擇支持蹦闆」，如今蹦闆果真贏得比賽，蕾菈也火速在IG動態曬出慶賀文字：「恭喜蹦闆！我的天啊！」興奮心情溢於言表。
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◾謝鎧宇 🆚 Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）
◾全王家駿 🆚 Filipus Rangga（印尼）（全王家駿40:36獲勝）
◾謝郁安 🆚 Azizul Isa Putra（印尼）（謝郁安TKO獲勝）
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