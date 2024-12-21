知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將在今（21）日舉行《The Cage 拳上 2024》擂台對決，地點選在台北小巨蛋火熱開打，距離開戰時間點逼近，雙方也飄出濃濃火藥味，讓各界屏息關注這場戰事，十分好奇究竟鹿死誰手？《NOWnews今日新聞》特此整理出去年賽局情勢發展、及今年兩位拳手「統神」與「蹦闆」的優劣勢之處，一同與您來預測今晚將由誰贏得勝利！
🟡《拳上2024》統神vs蹦闆優劣勢分析
統神優勢－統神的體型與身體質量明顯較蹦闆佔上風，他的力量和身體質量能給對手造成不小的壓力，特別是在肉搏時，統神的體型會讓他能夠更有效地控制對手；正因如此，統神的耐打性也相對高於對手，他可能在比賽中能夠承受更多的打擊，即使蹦闆速度快，但統神的耐打性或許能撐到蹦闆體力耗盡後發起反攻。
統神劣勢－統神在速度及靈活性上相對遜色，尤其拳擊比賽講求速度與反應力，若他無法快速接蹦闆的連續進攻，他可能會處於被動；再者統神的體型或許也會是他的致命傷，特別是在長時間的比賽中，倘若對手故意將賽時拖久，他即會因為體能不支而無法保持高強度的打擊。
蹦闆優勢－蹦闆的身體靈活且速度快，他可以利用這一優勢在比賽中不斷變換位置，快速進攻和閃避是他的重要武器，讓統神無法有效擊中目標；另外，蹦闆的打法可能也偏向技術性拳擊，比起依賴力量，他會運用技術去尋找統神的漏洞，如果蹦闆能利用迅捷的移動進攻，藉此消耗統神的體力，從而掌握比賽節奏。
蹦闆劣勢－與統神相比力量稍嫌不足，雖然他可能依靠速度打出更多的擊打，但若無法造成足夠的傷害，統神的重擊依舊形成強大威脅；蹦闆的體型較小抗擊打能力較弱，要是被統神能抓住機會用力量重擊，蹦闆可能很快會被逼退，被打得落花流水。
🟡《拳上2024》預測分析
事實上，統神與蹦闆皆非專業拳擊手，難以準確預測勝率，不過要是誰能掌握自身優點，弱化劣勢，講會是致勝關鍵點，統神若能發揮力量優勢，利用重拳進攻與壓迫戰術，有機會在短時間內壓制對手；而蹦闆若能靈活走位，採用快速的組合拳，將有望拖住對手並累積得分。
對此，萬眾矚目的賽事引來廣大網友討論，有人自信地下賭統神獲勝，「現在統神體能練起來了，蹦闆的體力卻沒很好，而且反應還慢」、「目視下來體重跟肌肉量還是統神佔有優勢」、「統神只要保守的打，撐完比賽勝率應該有九成」、「統神臂展、協調性都好很多」。不過也有多數蹦闆的支持者認為，「選統神的都是不懂拳擊」、「支持蹦闆」、「看統神被扁感覺挺有趣」、「蹦闆穩贏的」、「我覺得是蹦板會贏」，掀起兩方論戰。
🟡《拳上2024》門票、票價
《拳上2024》最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為新台幣5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。
🟡《拳上2024》陣容
【拳賽主秀】
亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）
🟡回顧《拳上2023》精彩賽程
《拳上2023 終於之戰》於2023年7月5日舉行，而這場主要對決為香港「富四代」鍾培生決鬥網紅實況主Toyz（劉偉健），兩人曾經因電競合約多次隔空砲轟，屢屢看對方不順眼，到了賽事前一日，在過磅中途，鍾培生突然偷襲掌摑Toyz，肢體衝突瞬間爆發，現場一片混亂，其後Toyz表示不齒對方偷襲，鍾培生則稱此舉在保護自己的家人。另外，賽事也邀來其他對戰組合包括「反骨男孩」孫生對戰網紅小哥哥艾理、健身網紅Peeta葛格對戰饒舌歌手「6yi7」。
孫生VS小哥哥艾里，一開始就看到雙方互不相讓，採取積極進攻方式，儘管在後半場孫生速度明顯緩慢下來，不過他拳拳打中面部要害，步步逼退小哥哥艾理，最終以3：0擊敗小哥哥艾理，獲得滿堂彩。
Peeta葛格＆6yi7，兩人起初採取靜觀不動的方式，頻頻假裝揮拳試探對方，不過隨著賽事推進，Peeta葛格耐不住性子不斷主動進攻，好幾個揮拳直中6yi7的後腦，最後以2：1成功拿下勝利。
Toyz＆鍾培生，這場主秀為開打就造成轟動，Toyz在賽前3個月積極訓練，雙方進行6回合各兩分鐘的激戰，Toyz積極出擊鐘培生，不過來到第四回合Toyz顯然已體力不支，被鍾培生多次擊中，最終被判定TKO（技術性擊倒）失去資格，由鐘培生大獲全勝。
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統神優勢－統神的體型與身體質量明顯較蹦闆佔上風，他的力量和身體質量能給對手造成不小的壓力，特別是在肉搏時，統神的體型會讓他能夠更有效地控制對手；正因如此，統神的耐打性也相對高於對手，他可能在比賽中能夠承受更多的打擊，即使蹦闆速度快，但統神的耐打性或許能撐到蹦闆體力耗盡後發起反攻。
統神劣勢－統神在速度及靈活性上相對遜色，尤其拳擊比賽講求速度與反應力，若他無法快速接蹦闆的連續進攻，他可能會處於被動；再者統神的體型或許也會是他的致命傷，特別是在長時間的比賽中，倘若對手故意將賽時拖久，他即會因為體能不支而無法保持高強度的打擊。
蹦闆優勢－蹦闆的身體靈活且速度快，他可以利用這一優勢在比賽中不斷變換位置，快速進攻和閃避是他的重要武器，讓統神無法有效擊中目標；另外，蹦闆的打法可能也偏向技術性拳擊，比起依賴力量，他會運用技術去尋找統神的漏洞，如果蹦闆能利用迅捷的移動進攻，藉此消耗統神的體力，從而掌握比賽節奏。
蹦闆劣勢－與統神相比力量稍嫌不足，雖然他可能依靠速度打出更多的擊打，但若無法造成足夠的傷害，統神的重擊依舊形成強大威脅；蹦闆的體型較小抗擊打能力較弱，要是被統神能抓住機會用力量重擊，蹦闆可能很快會被逼退，被打得落花流水。
🟡《拳上2024》預測分析
事實上，統神與蹦闆皆非專業拳擊手，難以準確預測勝率，不過要是誰能掌握自身優點，弱化劣勢，講會是致勝關鍵點，統神若能發揮力量優勢，利用重拳進攻與壓迫戰術，有機會在短時間內壓制對手；而蹦闆若能靈活走位，採用快速的組合拳，將有望拖住對手並累積得分。
對此，萬眾矚目的賽事引來廣大網友討論，有人自信地下賭統神獲勝，「現在統神體能練起來了，蹦闆的體力卻沒很好，而且反應還慢」、「目視下來體重跟肌肉量還是統神佔有優勢」、「統神只要保守的打，撐完比賽勝率應該有九成」、「統神臂展、協調性都好很多」。不過也有多數蹦闆的支持者認為，「選統神的都是不懂拳擊」、「支持蹦闆」、「看統神被扁感覺挺有趣」、「蹦闆穩贏的」、「我覺得是蹦板會贏」，掀起兩方論戰。
🟡《拳上2024》門票、票價
《拳上2024》最高票價為 VVIP台幣4萬8000元、 VIP台幣1萬5000元，其餘票價依序為新台幣5800、3300、2500、2000、1600、1200、800元不等，目前持續在KKTIX及全台全家便利商店販賣中。
🟡《拳上2024》陣容
【拳賽主秀】
亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（香港）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）
🟡回顧《拳上2023》精彩賽程
《拳上2023 終於之戰》於2023年7月5日舉行，而這場主要對決為香港「富四代」鍾培生決鬥網紅實況主Toyz（劉偉健），兩人曾經因電競合約多次隔空砲轟，屢屢看對方不順眼，到了賽事前一日，在過磅中途，鍾培生突然偷襲掌摑Toyz，肢體衝突瞬間爆發，現場一片混亂，其後Toyz表示不齒對方偷襲，鍾培生則稱此舉在保護自己的家人。另外，賽事也邀來其他對戰組合包括「反骨男孩」孫生對戰網紅小哥哥艾理、健身網紅Peeta葛格對戰饒舌歌手「6yi7」。
孫生VS小哥哥艾里，一開始就看到雙方互不相讓，採取積極進攻方式，儘管在後半場孫生速度明顯緩慢下來，不過他拳拳打中面部要害，步步逼退小哥哥艾理，最終以3：0擊敗小哥哥艾理，獲得滿堂彩。
Peeta葛格＆6yi7，兩人起初採取靜觀不動的方式，頻頻假裝揮拳試探對方，不過隨著賽事推進，Peeta葛格耐不住性子不斷主動進攻，好幾個揮拳直中6yi7的後腦，最後以2：1成功拿下勝利。
Toyz＆鍾培生，這場主秀為開打就造成轟動，Toyz在賽前3個月積極訓練，雙方進行6回合各兩分鐘的激戰，Toyz積極出擊鐘培生，不過來到第四回合Toyz顯然已體力不支，被鍾培生多次擊中，最終被判定TKO（技術性擊倒）失去資格，由鐘培生大獲全勝。