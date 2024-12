我是廣告 請繼續往下閱讀

知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將在今(21)日舉行《The Cage 拳上 2024》擂台對決,地點選在台北小巨蛋火熱開打,距離開戰時間點逼近,雙方也飄出濃濃火藥味,讓各界屏息關注這場戰事,十分好奇究竟鹿死誰手?《NOWnews今日新聞》特此整理出去年賽局情勢發展、及今年兩位拳手「統神」與「蹦闆」的優劣勢之處,一同與您來預測今晚將由誰贏得勝利!統神優勢-統神的明顯較蹦闆佔上風,他的力量和身體質量能給對手造成不小的壓力,特別是在肉搏時,統神的體型會讓他能夠更有效地控制對手;正因如此,統神的也相對高於對手,他可能在比賽中能夠承受更多的打擊,即使蹦闆速度快,但統神的耐打性或許能撐到蹦闆體力耗盡後發起反攻。統神劣勢-統神在上相對遜色,尤其拳擊比賽講求速度與反應力,若他無法快速接蹦闆的連續進攻,他可能會處於被動;再者統神的或許也會是他的致命傷,特別是在長時間的比賽中,倘若對手故意將賽時拖久,他即會因為體能不支而無法保持高強度的打擊。蹦闆優勢-蹦闆的,他可以利用這一優勢在比賽中不斷變換位置,快速進攻和閃避是他的重要武器,讓統神無法有效擊中目標;另外,蹦闆的打法可能也偏向,比起依賴力量,他會運用技術去尋找統神的漏洞,如果蹦闆能利用迅捷的移動進攻,藉此消耗統神的體力,從而掌握比賽節奏。蹦闆劣勢-與統神相比,雖然他可能依靠速度打出更多的擊打,但若無法造成足夠的傷害,統神的重擊依舊形成強大威脅;蹦闆的體型較小,要是被統神能抓住機會用力量重擊,蹦闆可能很快會被逼退,被打得落花流水。事實上,統神與蹦闆皆非專業拳擊手,難以準確預測勝率,不過要是誰能掌握自身優點,弱化劣勢,講會是致勝關鍵點,統神若能發揮力量優勢,利用重拳進攻與壓迫戰術,有機會在短時間內壓制對手;而蹦闆若能靈活走位,採用快速的組合拳,將有望拖住對手並累積得分。對此,萬眾矚目的賽事引來廣大網友討論,有人自信地下賭統神獲勝,「現在統神體能練起來了,蹦闆的體力卻沒很好,而且反應還慢」、「目視下來體重跟肌肉量還是統神佔有優勢」、「統神只要保守的打,撐完比賽勝率應該有九成」、「統神臂展、協調性都好很多」。不過也有多數蹦闆的支持者認為,「選統神的都是不懂拳擊」、「支持蹦闆」、「看統神被扁感覺挺有趣」、「蹦闆穩贏的」、「我覺得是蹦板會贏」,掀起兩方論戰。《拳上2024》最高票價為目前持續在 KKTIX 及全台全家便利商店販賣中。亞洲統神張嘉航 vs 蹦闆呂育銓吳沛儀 vs Thanchanok Phanan(泰國)林榆鈞 vs 陳和謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran(香港)郭鎧齊 vs Adrianus Bunga(印尼)全王家駿 vs Filipus Rangga(印尼)謝郁安 vs Azizul Isa Putra(印尼)《拳上2023 終於之戰》於2023年7月5日舉行,而這場主要對決為香港「富四代」鍾培生決鬥網紅實況主Toyz(劉偉健),兩人曾經因電競合約多次隔空砲轟,屢屢看對方不順眼,到了賽事前一日,在過磅中途,鍾培生突然偷襲掌摑Toyz,肢體衝突瞬間爆發,現場一片混亂,其後Toyz表示不齒對方偷襲,鍾培生則稱此舉在保護自己的家人。另外,賽事也邀來其他對戰組合包括「反骨男孩」孫生對戰網紅小哥哥艾理、健身網紅Peeta葛格對戰饒舌歌手「6yi7」。孫生VS小哥哥艾里,一開始就看到雙方互不相讓,採取積極進攻方式,儘管在後半場孫生速度明顯緩慢下來,不過他拳拳打中面部要害,步步逼退小哥哥艾理,最終以3:0擊敗小哥哥艾理,獲得滿堂彩。Peeta葛格&6yi7,兩人起初採取靜觀不動的方式,頻頻假裝揮拳試探對方,不過隨著賽事推進,Peeta葛格耐不住性子不斷主動進攻,好幾個揮拳直中6yi7的後腦,最後以2:1成功拿下勝利。Toyz&鍾培生,這場主秀為開打就造成轟動,Toyz在賽前3個月積極訓練,雙方進行6回合各兩分鐘的激戰,Toyz積極出擊鐘培生,不過來到第四回合Toyz顯然已體力不支,被鍾培生多次擊中,最終被判定TKO(技術性擊倒)失去資格,由鐘培生大獲全勝。