▲大蛇丸(左起)、孫生及瑋哥今(21)日現身小巨蛋朝聖《拳上2024》,紛紛表示自己支持的選手。(圖/翻攝自大蛇丸、孫生、瑋哥臉書)

▲統神(左)和蹦闆(右)今晚在《拳上2024》進行對決,雙方噴發濃濃火藥味,引來各界關注賽事。(圖/記者陳明安攝影)

知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將於今(21)日 展開《拳上2024》對決 ,時程約在晚間11時開打,讓各界屏息關注這場戰事。對此,稍早許多網紅及YouTuber紛紛到場朝聖這場戰役,包括大蛇丸、「反骨男孩」成員孫生、瑋哥還有藝人海產(劉威廷)等,而孫生在後台接受訪問時表態支持「噸位較大」的統神,同時替蕾菈發聲「選擇支持蹦闆」,瑋哥則被問到有無意願跟孫生對打,他急忙喊聲拒絕,才沒有與孫生現場下戰帖,而海產表示支持蹦闆,直呼雙方戰力「五五開」值得期待。眾人稍早抵達台北小巨蛋觀看統神與蹦闆的賽事,孫生受訪表示會比較挺統神,「因為噸位還是有差」,也因為自己跟統神對打過,實在是打不過對方的身軀,隨後他也被問到蕾菈支持哪一方?孫生不猶豫地喊「她選擇支持蹦闆」,讓一旁的「中指通」驚訝問:「都親過了還不支持統神?」讓孫生機智妙回:「女人心海底針啊。」而同樣來自「反骨男孩」的瑋哥也現身,被問到支持誰?他不改無厘頭風格笑說:「誰比較有錢?」表示兩人戰力太過接近難分軒輊,還自爆未來想跟團長「酷炫」來打《拳上》,被問為何不跟孫生?他急忙喊拒絕,直呼孫生有在跟多位女學員運動,「體力太好」而不敢恭維,另外藝人海產也分析過統神級蹦闆戰力優劣,他苦惱表示「真的五五開」,興奮嗨跳著進入會場期待賽事開演。中華電信 Hami Video( 手機版 早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元即刻起至12/21晚間10時截止ㄒ亞洲統神張嘉航:身高175公分、體重99.6公斤,配戴18盎司拳套蹦闆呂育銓:身高175公分、體重75.4公斤,配戴10盎司拳套林榆鈞 vs 陳和郭鎧齊 vs Adrianus Bunga(印尼)(謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran(越南)全王家駿 vs Filipus Rangga(印尼)謝郁安 vs Azizul Isa Putra(印尼)吳沛儀 vs Thanchanok Phanan(泰國)