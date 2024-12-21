知名網紅「統神」張嘉航與「蹦闆」呂育銓將於今（21）日展開《拳上2024》對決，時程約在晚間11時開打，讓各界屏息關注這場戰事。對此，稍早許多網紅及YouTuber紛紛到場朝聖這場戰役，包括大蛇丸、「反骨男孩」成員孫生、瑋哥還有藝人海產（劉威廷）等，而孫生在後台接受訪問時表態支持「噸位較大」的統神，同時替蕾菈發聲「選擇支持蹦闆」，瑋哥則被問到有無意願跟孫生對打，他急忙喊聲拒絕，才沒有與孫生現場下戰帖，而海產表示支持蹦闆，直呼雙方戰力「五五開」值得期待。
眾人稍早抵達台北小巨蛋觀看統神與蹦闆的賽事，孫生受訪表示會比較挺統神，「因為噸位還是有差」，也因為自己跟統神對打過，實在是打不過對方的身軀，隨後他也被問到蕾菈支持哪一方？孫生不猶豫地喊「她選擇支持蹦闆」，讓一旁的「中指通」驚訝問：「都親過了還不支持統神？」讓孫生機智妙回：「女人心海底針啊。」
瑋哥要對打孫生？ 4字理由沒答應
而同樣來自「反骨男孩」的瑋哥也現身，被問到支持誰？他不改無厘頭風格笑說：「誰比較有錢？」表示兩人戰力太過接近難分軒輊，還自爆未來想跟團長「酷炫」來打《拳上》，被問為何不跟孫生？他急忙喊拒絕，直呼孫生有在跟多位女學員運動，「體力太好」而不敢恭維，另外藝人海產也分析過統神級蹦闆戰力優劣，他苦惱表示「真的五五開」，興奮嗨跳著進入會場期待賽事開演。
🟡拳上2024直播、線上看資訊
📍直播平台：中華電信 Hami Video（手機版、網頁版）
📍票價：早鳥票新台幣350元、當日票新台幣500元
📍銷售時間：即刻起至12/21晚間10時截止ㄒ
🟡拳上2024統神vs蹦闆賽況（稍晚不斷更新）
亞洲統神張嘉航：身高175公分、體重99.6公斤，配戴18盎司拳套
蹦闆呂育銓：身高175公分、體重75.4公斤，配戴10盎司拳套
🟡拳上2024賽程
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和（林榆鈞TKO獲勝）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）（郭鎧齊TKO獲勝）
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
謝郁安 vs Azizul Isa Putra（印尼）
【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
吳沛儀 vs Thanchanok Phanan（泰國）
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瑋哥要對打孫生？ 4字理由沒答應
而同樣來自「反骨男孩」的瑋哥也現身，被問到支持誰？他不改無厘頭風格笑說：「誰比較有錢？」表示兩人戰力太過接近難分軒輊，還自爆未來想跟團長「酷炫」來打《拳上》，被問為何不跟孫生？他急忙喊拒絕，直呼孫生有在跟多位女學員運動，「體力太好」而不敢恭維，另外藝人海產也分析過統神級蹦闆戰力優劣，他苦惱表示「真的五五開」，興奮嗨跳著進入會場期待賽事開演。
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亞洲統神張嘉航：身高175公分、體重99.6公斤，配戴18盎司拳套
蹦闆呂育銓：身高175公分、體重75.4公斤，配戴10盎司拳套
🟡拳上2024賽程
【職業組對戰陣容】
林榆鈞 vs 陳和（林榆鈞TKO獲勝）
郭鎧齊 vs Adrianus Bunga（印尼）（郭鎧齊TKO獲勝）
謝鎧宇 vs Tan Quang Dao Tran（越南）（謝鎧宇40:36獲勝）
全王家駿 vs Filipus Rangga（印尼）
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【WBC 女子羽量級冠軍腰帶爭奪戰】
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