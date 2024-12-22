網紅「亞洲統神」張嘉航及「蹦闆」呂育銓昨（21）日在《拳上2024》進行擂台對決，蹦闆險勝後他的人馬卻在後台叫囂統神，甚至有人趁亂直接動手打統神後腦杓，畫面全被監視器拍下，警方也表示會著手調查，把動手的「黑衣人」揪出。目前統神已經發文強調他會提告，該篇文也湧入4.6萬名粉絲按讚，洗版留言：「支持豬豬寶貝」。
統神後台遇襲憤怒喊告！萬人力挺：支持豬豬寶貝
統神今日凌晨在臉書發文還原衝突經過，表示他打輸拳賽質疑裁判的標準，認為評分並不公正，結果在後台走去要接受記者採訪的路上，就被蹦闆的人馬叫囂，甚至還有人趁亂對他動手。
統神憤怒直呼：「我是拳擊外行人，所以我對裁判的評分有意見是我個人的質疑，我真的不明白到底蹦闆的那些工作人員有什麼好因為這個原因辱罵動手攻擊別人，這件事情就到此為止，動手的人我會提告」。
而統神的貼文曝光後，截至今日上午8點，已有4.6萬粉絲按讚，大家也紛紛湧入留言，除了洗版「支持豬豬寶貝」之外，許多網友也替統神抱不平，「這就是高度啊，難怪那咖小跳起來才扁的到你的頭」、「私底下打人的真的可悲」、「整場低頭找胃的憑什麼贏」、「豬豬寶貝這幾天小心！對面感覺很髒，什麼手段都有可能，注意安全」、「這是一場不公平的比賽，除了拳賽本身，裡面的水太深了。」
蹦闆道歉還是被嗆爆：沒看過贏不起的
針對當晚的衝突，蹦闆凌晨也有發文道歉：「統神在場外發生的事情我非常抱歉」，蹦闆承認「黑衣人」與自己有關，但此事絕對不是他指使的：「我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事。」蹦闆也強調會配合警方調查，給社會大眾和統神一個交代。不過多數網友都不挺他，更留言開嗆：「有看過輸不起的，但還真的沒看過贏不起的」。
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統神今日凌晨在臉書發文還原衝突經過，表示他打輸拳賽質疑裁判的標準，認為評分並不公正，結果在後台走去要接受記者採訪的路上，就被蹦闆的人馬叫囂，甚至還有人趁亂對他動手。
統神憤怒直呼：「我是拳擊外行人，所以我對裁判的評分有意見是我個人的質疑，我真的不明白到底蹦闆的那些工作人員有什麼好因為這個原因辱罵動手攻擊別人，這件事情就到此為止，動手的人我會提告」。
而統神的貼文曝光後，截至今日上午8點，已有4.6萬粉絲按讚，大家也紛紛湧入留言，除了洗版「支持豬豬寶貝」之外，許多網友也替統神抱不平，「這就是高度啊，難怪那咖小跳起來才扁的到你的頭」、「私底下打人的真的可悲」、「整場低頭找胃的憑什麼贏」、「豬豬寶貝這幾天小心！對面感覺很髒，什麼手段都有可能，注意安全」、「這是一場不公平的比賽，除了拳賽本身，裡面的水太深了。」
蹦闆道歉還是被嗆爆：沒看過贏不起的
針對當晚的衝突，蹦闆凌晨也有發文道歉：「統神在場外發生的事情我非常抱歉」，蹦闆承認「黑衣人」與自己有關，但此事絕對不是他指使的：「我不會也沒必要去做一件傷害自己名譽的事。這些人是我朋友幫忙請來表演進場抬轎的人，我也不會說不關我的事。」蹦闆也強調會配合警方調查，給社會大眾和統神一個交代。不過多數網友都不挺他，更留言開嗆：「有看過輸不起的，但還真的沒看過贏不起的」。
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