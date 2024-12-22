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▲朴信惠在《SBS演技大賞》上發表感言時，透後常常自尊心低落，多虧有老公崔泰俊的安慰，才讓她重拾信心。（圖／翻攝SBS）

上獲頒「導演獎」，她在2022年和崔泰俊結婚，2024年復出，端出作品《低谷醫生》、SBS的《來自地獄的法官》，她在頒獎台上首次放閃老公，直呼過去曾經歷低潮期，向老公大喊：「謝謝你！」朴信惠和崔泰俊2017年時公開戀情，2022年結婚，同一年生下兒子，2024年朴信惠回歸螢光幕，接連交出作品JTBC的《低谷醫生》以及SBS的《來自地獄的法官》，朴信惠也在今年的《SBS演技大賞》上獲頒「導演獎」，朴信惠台上講到哽咽落淚，不忘謝謝老公：「崔泰俊謝謝你！謝謝你對自尊心低落的我說『妳做得很好』，一直支持我，我也感謝我愛的家人們。我有太多需要感謝的人，我會逐一拜訪並表達感謝。」朴信惠21年前出道時，曾拿過《SBS演技大賞》的新人獎，多年後再次站上頒獎台，尤其經歷結婚生子、產後復出，一度低潮，好在老公都陪伴在她身邊，她也感性謝謝經紀人：「在這21年裡，我能夠成長為一名優秀演員，這要感謝一直支持我的恩英姐姐。不管別人怎麼說，姐姐永遠是我最好的經紀公司。」