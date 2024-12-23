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▲星巴克「買一送一」聖誕節優惠，今起連喝2天美式55元、那堤68元、太妃核果80元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲85度C明12月24日大杯咖啡「第二杯25元」、全品項麵包「第二件半價」。（圖／85度C提供）

週一開工不憂鬱！星巴克今（23）日迎接Merrier Together好友分享日，連續2天開喝「買一送一」聖誕節優惠！換算美式咖啡55元、星冰樂58元、那堤68、太妃核果也只要80元有夠划算；而85度C明（24）日大杯咖啡「第二杯25元」、全品項麵包「第二件半價」一次整理。聖誕節喝星巴克大杯就有半價優惠！今起連續2天「買一送一」Merrier Together好友分享日，幫大家試算最便宜大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、太妃核果80元，聖誕節必喝咖啡飲品優惠。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。85度C平安夜也有嘉年華優惠活動，12月24日全台門市大杯咖啡系列不限冰熱、同品項「第二杯25元」！換算下來一杯美式咖啡47.5元、拿鐵60元，下殺最多約63折，每人現買現取限購三組（六杯）最高現省222元，買寄杯卡一張十杯最高省370元。提醒大家，相關寄杯辦法依各門市公告為主，外送及電話訂購無此優惠。12月24日當天85度C麵包坊也從下午1點到晚上10點，全品項麵包「第二件半價」；即日起至12月25日，還有指定長條蛋糕任選2入特價359元優惠。