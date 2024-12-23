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▲麥當勞APP聖誕驚喜，轉盤抽獎優惠券快來試手氣。（圖／翻攝自麥當勞APP）

▲麥當勞本週最新「買一送一」歡樂送優惠！蛋捲冰淇淋10元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲摩斯漢堡聖誕跨年套餐優惠一覽。（圖／摩斯漢堡提供）

本週聖誕節是好天氣！麥當勞聖誕寵粉日今日限定聖誕驚喜優惠吃到堡，麥當勞APP轉盤遊戲已上線，抽獎「免費送4塊麥克雞塊」；最新「買一送一」歡樂送優惠、「蛋捲冰淇淋特價10元」超多優惠券。摩斯漢堡聖誕跨年套餐優惠，5元升級摩斯咖啡、加10元吃方塊薯餅一次整理。麥當勞APP全球版「聖誕寵粉日」今日限定聖誕驚喜，全新上線「優惠吃到堡」轉盤遊戲，今12月23日一日限定開抽優惠券，記者實測獲得買蛋堡系列套餐「免費送4塊麥克雞塊」，麥粉小寶貝們快試試手氣！提醒大家，活動期間每帳號至多可參加1次；優惠券將於完成遊戲數分鐘後存入APP主選單的「回饋優惠」頁面，點擊優惠券開啟QR code即可於效期內至麥當勞餐廳掃描使用；獲得之優惠券仍需至麥當勞餐廳掃描兌換後，方可獲得「聖誕之鑰」一把。麥當勞本週最新APP全球版歡樂送優惠，即日起至12月29日，單點「蛋捲冰淇淋特價10元」、單點「豬肉鬆餅特價60元」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)特價42元」、單點「經典那堤(冰/熱)特價65元」。APP限定麥當勞歡樂送優惠，即日起至12月29日，買20塊麥克雞塊分享餐「免費送6塊麥克雞塊」；即日起至2025年1月14日，單點「蘋果派買一送一」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)買一送一」、單點「4塊原味麥克雞塊買一送一」，相當於麥克雞塊「買4送4」。聖誕節12月24日前，勇者任務可解鎖單點「薯餅買一送一」、單點「麥香魚特價39元」等優惠券。摩斯漢堡也有聖誕跨年優惠活動，即日起至12月26日，凡下午5點過後點購MOS歲末歡聚「晚餐雙人餐」組合享優惠價399元，開吃「超級大麥海洋珍珠堡＋超級大麥薑燒珍珠堡＋摩斯雞塊＋黃金地瓜薯條＋北海道可樂餅＋大杯冰紅茶2杯」，再加贈「MOS厚切洋芋片」乙包，有燒肉珍珠堡及辣味吉利熱狗堡兩種口味可任選。即日起至2025年1月1日還有早餐優惠，到店消費「柚香胡麻豬排堡＋大杯冰紅茶＋方塊薯餅乙份」優惠價105元；活動期間內，凡購買任一早餐套餐，飲品加5元升級中杯摩斯咖啡。MOS Order App安心取溫馨送，即日起至2025年1月1日，「柚香胡麻豬排堡＋中杯摩斯咖啡」早餐優惠，加10元爽吃方塊薯餅3個，只要105元（數量有限，售完為止）。