水蓮口感鮮脆爽口，是熱炒店必點的菜色之一。而近期就有人挖出水蓮的命名由來，竟是與前正副總統陳水扁、呂秀蓮有關，吸引102萬人朝聖，直呼「超級冷知識！」沒想到還意外釣出陳水扁親自回應，貼文一出立即引起熱議，

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一名網友在Threads上發文，表示他近期得知一個冷知識，水蓮名稱由來，竟是源自於前正副總統「陳水扁＋呂秀蓮」，第一次聽到時不敢相信，告訴周邊朋友後，每個人剛開始也是吐槽，上網查才恍然大悟，讓他直接Tag陳水扁粉專帳號問：「請問以上水蓮名稱的由來是真的嗎？」

沒想到，還真的釣出陳水扁親自幽默回覆，「2000年水蓮配無關水蓮菜。倒是在台中鬼地方的日子，我有種水蓮菜及大陸妹，有人問是否代表『台灣中國，一邊一國』？ 」

▲（圖／翻攝自Threads）
▲原PO標記陳水扁求證水蓮名稱由來，釣出陳水扁親自幽默回覆。（圖／翻攝自Threads）
水蓮名稱由來曝光！最初期命名叫「野蓮」

事實上，臉書粉專「美濃農村田野學會」曾發文指出，野蓮原本是生長在中圳埤的一種水生野草，美濃人往往會在夏季遭逢風災、青蔬短缺的時期，潛至水中採取這種野菜當作食材來料理。由於葉片長得小小的，又像是蓮花葉子一樣的愛心型，久而久之，在地人就稱它是「野蓮」。

1970年代，有在地農民突發奇想，把中圳埤野生的野蓮當作作物拿來種植，就此從魚塭擴散栽種，當時主要消費者仍以美濃在地的市集及粄條餐廳為主。不過到了2000年代，許多農民紛紛開始投入種植，銷售通路也從美濃逐漸向外地的餐廳進軍。

▲有網友於社群平台發文表示，火鍋店的蔬菜盤中，近幾年越來越常出現「水蓮」，引起其他饕客們熱議。（圖／翻攝自農委會）
▲野蓮原本是生長在中圳埤的一種水生野草，美濃人往往會在夏季遭逢風災、青蔬短缺的時期，潛至水中採取這種野菜當作食材來料理，後才發展出「水蓮」名稱。（圖／翻攝自農委會）
而在銷售通路擴展的過程中，有外地的生意人以時任正、副總統為陳水扁、呂秀蓮的名字當靈感，用「總統菜」、「水蓮」來包裝野蓮這項產品，沒想到大獲青睞，後來才逐漸演變成今日在熱炒餐廳、市場攤販上常見的水蓮。

不過，據《民視新聞》報導，美濃農會總幹事鍾清輝曾坦言，美濃當地農民還是希望能恢復原先「野蓮」的稱謂，農會也替當地生產的水蓮註冊產地團體商標「美濃野蓮」，保護在地農產業。


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