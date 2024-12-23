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▲壽司郎聖誕節優惠「鮭魚3貫」60元，相當於「鮭魚一貫20元」；海膽海苔包「現折20元」。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

▲左起：壽司郎「鮭魚聖誕樹」80元、「聖誕沙拉軍艦」50元。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎聖誕限定明治「香菇阿波羅巧莓聖代」140元。（圖／台灣壽司郎提供）

▲藏壽司明起限時7天開吃「海味鮭來祭」7大鮭魚壽司。（圖／翻攝自藏壽司FB）

▲藏壽司x蠟筆小新13款扭蛋熱烈開扭。（圖／藏壽司提供）

▲爭鮮gogo推出不能吃的《襪！是壽司》壽司襪禮盒。（圖／爭鮮提供）

▲軟萌壽司打開竟然是襪子。（圖／翻攝自藏壽司FB）

聖誕節太幸福，台灣壽司郎驚喜放送聖誕節優惠，今（23）日開吃「鮭魚一貫20元」、海膽海苔包更是「現折20元」！慶祝必吃「鮭魚聖誕樹」、「聖誕沙拉軍艦」，配上壽司郎聯名「明治」限定的浮誇「香菇阿波羅巧莓聖代」，才不負「被壽司耽誤的甜點店」封號。藏壽司明（24）日也開吃「海味鮭來祭」7大鮭魚壽司；爭鮮gogo則有《襪！是壽司》交換禮物限量開搶一次整理。台灣壽司郎悄悄放送聖誕節優惠！12月23日起爽吃「鮭魚3貫」生鮭魚＋鮭魚腹＋炙烤鮭魚肚只要60元，相當於「鮭魚一貫20元」好滿足；海膽海苔包更是「現折20元」，一顆60元就能吃到（數量有限，售完為止）。現在壽司郎除了大啖「蟹襲來」10款螃蟹新品，還推薦聖誕節必吃「鮭魚聖誕樹」、「聖誕沙拉軍艦」，最後再配上聯名「明治」的浮誇限定「香菇阿波羅巧莓聖代」，吃壽司郎變得超有儀式感！迴轉壽司也有聖誕大餐吃好吃滿。⁣📌藏壽司不只全新聯名《蠟筆小新》13款獨家扭蛋開跑！聖誕節12月24日至12月30日限時7天，開吃「海味鮭來祭」7大新菜，推薦「豪華生鮭魚三貫」120元、「鹽味生鮭魚海苔包」40元，清爽系開吃「柚享生鮭魚」80元、「柚子蘿蔔泥蒲燒鮭魚(一貫)」40元、「柚香鮭魚卵大生鮮蝦(一貫)」80元，濃郁系則有「炙烤奶油醬油鮭魚」40元、「炙烤照燒鮭魚鮮蝦沙拉卷」80元可選。提醒大家，食材以當日店鋪進貨、銷售狀況，限量供應，售完為止。⁣📌爭鮮聖誕節好有創意！設計以假亂真的《襪！是壽司》壽司襪禮盒，一盒放有鮭魚壽司及海苔細卷兩款，拿不能吃的壽司交換禮物很有哏，也可自己收藏、還能混搭穿出不對稱造型。即日起至爭鮮gogo門市，不限金額消費即可享149元加購價獲得一盒（全台限量1000組，售完為止）。