今（23）日清晨，受到大陸冷氣團影響，新竹、苗栗仍有10度以下低溫，不過今天白天冷氣團將慢慢減弱，明（24）氣溫回升較明顯，不過天氣風險公司分析師林孝儒提醒，目前南海有熱帶性低氣壓，今明兩天有機會生成為「帕布颱風」（國際命名：Pabuk，寮國提供，原意為淡水魚），間接替台灣帶來水氣和降雨。
林孝儒說明，昨（22）日南海出現新的熱帶性低氣壓，未來一兩天不排除有機會增強為今年第26號颱風「帕布」，路徑朝越南南端陸地接近，帕布颱風的外圍水氣會順勢北上，間接導致今明兩天台灣雲量偏多，各地天氣較為陰沉，中南部局部地區也有零星短暫雨機會。
林孝儒指出，過去兩天冷氣團明顯帶來的寒意，隨著今天冷氣團逐漸減弱、各地雲量增多，各地早晚低溫有所回升，但白天高溫還是只有17至21度；明天天氣型態與今天類似，冷氣團進一步減弱為東北季風，氣溫再回升1至3度，但雲量仍有些偏多，有零星短暫雨機會，不過累積降雨量都不多。
週三聖誕節（12/25），台灣轉偏東風、冷空氣減弱、各地氣溫回升，是本週最暖、天氣最好的一天，除了迎風面東北角至東部局部「多雲偶雨」之外，其餘地區大多晴時多雲，聖誕節可以好好準備活動慶祝。
週四（12/26）迎接新一波冷空氣，將會影響至週末，週五入夜至週六清晨（12/27至12/28）冷空氣最強，北部市區低溫13至14度，達大陸冷氣團標準，中南部低溫在「輻射冷卻」影響下，也只有13至14度，週日（12/27）白天冷空氣逐漸減弱，氣溫才有回升趨勢。
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林孝儒指出，過去兩天冷氣團明顯帶來的寒意，隨著今天冷氣團逐漸減弱、各地雲量增多，各地早晚低溫有所回升，但白天高溫還是只有17至21度；明天天氣型態與今天類似，冷氣團進一步減弱為東北季風，氣溫再回升1至3度，但雲量仍有些偏多，有零星短暫雨機會，不過累積降雨量都不多。
週三聖誕節（12/25），台灣轉偏東風、冷空氣減弱、各地氣溫回升，是本週最暖、天氣最好的一天，除了迎風面東北角至東部局部「多雲偶雨」之外，其餘地區大多晴時多雲，聖誕節可以好好準備活動慶祝。
週四（12/26）迎接新一波冷空氣，將會影響至週末，週五入夜至週六清晨（12/27至12/28）冷空氣最強，北部市區低溫13至14度，達大陸冷氣團標準，中南部低溫在「輻射冷卻」影響下，也只有13至14度，週日（12/27）白天冷空氣逐漸減弱，氣溫才有回升趨勢。