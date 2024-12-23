美國、韓國、烏克蘭近日陸續證實，北韓派去俄烏邊境庫斯克（Kursk），援助俄羅斯的士兵，已開始出現傷亡，韓國聯合參謀本部（聯參）23日發布的北韓軍隊最新動向也顯示，平壤有持續向俄羅斯增派兵力和裝備的跡象。
根據《韓聯社》報導，韓國聯參綜合各方情報和消息，評估被派往俄羅斯的北韓士兵，恐已有至少1100人傷亡，即便如此，北韓仍在準備增派兵力。除了人力，北韓也提供給俄國多管火箭炮、自行火砲等武器，另有跡象表明，北韓還準備向俄方提供自殺式無人攻擊機。
韓國聯參分析後認為，北韓試圖藉俄烏戰爭的機會，一方面消耗老舊武器，一方面累積作戰經驗，藉此實現常規戰力的「現代化」，恐將為韓國構成威脅。在俄羅斯的支持下，北韓可能會嘗試發射洲際彈道飛彈、核子試爆等各種戰略挑釁，以增強與美國的談判力道。
先前就曾有英媒引述多名具軍事背景的脫北者，提醒外界不應低估北韓援俄士兵，對金氏政權的忠誠和戰鬥精神；金正恩也願意在不影響其政權穩定的情況下，承擔巨大損失，派更多北韓士兵前往俄烏戰場，採取人肉傷害戰術，消耗烏軍的防禦能力。
《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）22日引述烏克蘭特種作戰部隊（SOF）報告，聲稱在庫斯克州被殺的3名北韓士兵身上，繳獲有偽造痕跡的身分文件，不只沒有必備的簽發機關印章和照片，文件持有者的簽名還是用韓文寫上去的。解密文件顯示，這3人的真實姓名是Ban Guk Jin、Lee Dae Hyuk、Cho Chul Ho，在俄國文件上則分別變成Kim Kang Solat Albertovich, Dongnk Jang Surovich and Belek Aganak Kap-oolovich。
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韓國聯參分析後認為，北韓試圖藉俄烏戰爭的機會，一方面消耗老舊武器，一方面累積作戰經驗，藉此實現常規戰力的「現代化」，恐將為韓國構成威脅。在俄羅斯的支持下，北韓可能會嘗試發射洲際彈道飛彈、核子試爆等各種戰略挑釁，以增強與美國的談判力道。
先前就曾有英媒引述多名具軍事背景的脫北者，提醒外界不應低估北韓援俄士兵，對金氏政權的忠誠和戰鬥精神；金正恩也願意在不影響其政權穩定的情況下，承擔巨大損失，派更多北韓士兵前往俄烏戰場，採取人肉傷害戰術，消耗烏軍的防禦能力。
《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）22日引述烏克蘭特種作戰部隊（SOF）報告，聲稱在庫斯克州被殺的3名北韓士兵身上，繳獲有偽造痕跡的身分文件，不只沒有必備的簽發機關印章和照片，文件持有者的簽名還是用韓文寫上去的。解密文件顯示，這3人的真實姓名是Ban Guk Jin、Lee Dae Hyuk、Cho Chul Ho，在俄國文件上則分別變成Kim Kang Solat Albertovich, Dongnk Jang Surovich and Belek Aganak Kap-oolovich。
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