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▲近一年七都成屋大樓交易量。（圖／永慶房屋提供）

屋齡較新的房屋，設備相對齊全、新穎，一直都獲得不少購屋族群喜愛。永慶房產集團觀察近一年七大都會區成屋大樓各屋齡帶交易量占比，高雄屋齡0-5年的大樓占比近5成，為七都最高。而台北因房屋總價較高，屋齡40年以上的大樓占比逾2成，老宅交易熱絡，居七都之首。數據顯示，高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易占比為49.6%，逼近5成大關；台南近一年屋齡0-5年的占比為38.5%，居七都第二。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來高雄預售市場暢旺，不少新建案皆順利完銷，新大樓供給充沛。此外，像楠梓區、鳳山區等交易量大的地區，總價還有1200萬內的新成屋可選擇，吸引剛性買盤進場，使新屋市場交易熱絡。使得高雄近一年屋齡0-5年的大樓交易量占比高達49.6%，10年內大樓交易量占比亦突破6成大關。至於台南市，近一年屋齡10年內大樓占比也突破5成。陳金萍說明，台南近年來，在建商積極購地、推案下，新大樓供給增加。再加上台積電及許多科技大廠陸續投資台南，增加大量的就業機會，同時也提高購屋居住的剛性需求，尤其是南科周邊，吸引首購、年輕族群及南科員工喜愛，使新屋市場交易暢旺。在台北部分，近一年屋齡40年以上大樓交易占比為20.9%，30年以上占比高達35.2%，等於每3戶大樓交易就有1戶為30年以上。陳金萍分析，台北市由於開發較早，現有房屋普遍屋齡較高，加上土地幾乎已被開發完畢，新增供給的大樓不多，因此，台北大樓交易屋齡相對偏高。除此之外，較高的房價也是導致台北大樓交易屋齡較高的主因。在預算有限的情況下，消費者在購屋時會轉為購買屋齡較高的物件，選擇屋齡較高的中古大樓，不僅總價相對便宜、公設比又低，居住空間也較大，成了不少台北市首購族鎖定的目標。