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▲劉德華（右）與陳玉蓮因為港劇《神鵰俠侶》，事業攀上高峰，可是劉德華很快就由於不願和電視台續長約遭到冷凍，將近一年。（圖／摘自微博）

▲梁朝偉（右）和劉德華在《鹿鼎記》中分飾韋小寶與康熙，據稱韋小寶本是預定劉德華扮演，作為他在《神鵰俠侶》後乘勝追擊之作，但因他對續約有二心，立刻被換演較次要的角色，梁朝偉因此走紅。（圖／KKTV提供）

▲劉德華走紅演藝圈近40年，和老東家TVB早就化解仇怨。（圖／翻攝自劉德華IG）

▲劉嘉玲（中）與梁朝偉（右）在不丹結婚並沒邀劉德華（左）觀禮，但彼此之後還能同台，也都維持檯面上的交情，沒有撕破臉，稱得上朋友。（圖／翻攝自劉嘉玲IG）

劉德華與梁朝偉雖然都是影壇巨星，一路以來合作過好幾部片，外界卻始終好奇他們為何感覺是朋友，又不像是朋友？各方推論從劉德華協商「五虎將」一起與TVB不續約、梁朝偉卻獨自續約、得到力捧開始，兩人之間就有疙瘩。事隔多年，「五虎將」中的黃日華才坦言是自己先續約，梁朝偉背黑鍋，只是劉德華與黃日華的交情卻似乎沒怎麼受影響。劉德華當年被TVB冷凍快一年，事後表明自己如果沒飯可吃，就會恨TVB，顯然這件事對他的事業衝擊極大，不是那麼容易放下。「五虎將」的由來，是TVB的1983年台慶節目中，他們一起表演，才得到這個稱號，那時湯鎮業和黃日華已經主演了《天龍八部》、黃日華後來與苗僑偉合作《射鵰英雄傳》反應也很熱烈，劉德華和湯鎮業一起演出的《神鵰俠侶》正在熱播，所有人之中，唯獨年紀最小的訓練班小學弟梁朝偉尚無領銜主演的港劇，潛力卻已被看好。TVB力捧「五虎將」是因為原本的當家小生周潤發已經一心想轉進電影界，另一位台柱鄭少秋也簽了不少電影合約，為免台內大牌都走光，才趕快培養這些正要大紅的年輕小生。哪知道劉德華紅得太快，電影圈也積極挖角，他開始對於是否繼續待在TVB有了不同的打算。TVB老闆之一邵逸夫，將過去在邵氏電影的管理策略全盤挪過來，和演員們是簽長約，但待遇壓低，夠大牌才可能有機會另談暗盤，或是每年給更多空間去外面接戲，拍外面的戲才是紅星們能賺到錢的關鍵，拍自家公司的戲，最多只是賺到名氣，酬勞遠不如外界想的多。劉德華正好碰到舊約剩快一年就結束，TVB要讓他簽的是5年長約，而嘉禾已經找他拍過《停不了的愛》有意力捧他，於是劉德華考慮和其他4虎一起協商，大家同進退，和TVB不續約，爭取更好的演出發展。哪知道眾人看似達成協議，最後梁朝偉卻續約了，而且一續約，TVB就力捧他成為當家小生，《新紮師兄》、《倚天屠龍記》等他都是男一，而劉德華立刻從當紅男一變成連龍套都不是，只被派在一些綜藝節目或是活動裡亮相，劇集演出砍光光。那個時候的劉德華當然很難接受，卻要求自己盡量忍下，把體態顧好，花時間鑽研演技，想辦法讓自身實力精進，TVB派的工作為了不違約，也沒有不配合，就這樣度過400天被冷凍的日子，終於後來邵逸夫親自安排劉德華與TVB化解仇怨、再簽新的合約，給他更多的空間到電影界、音樂圈發展，只要求不能幫TVB以外的其他電視台拍劇集，就這樣他得以在大銀幕上逐漸成為大牌巨星，日後在歌壇爭取榮譽時，TVB也大力幫忙，推他上了「4大天王」的寶座。因此，劉德華對TVB的不滿也早就消除。他曾經被問到，恨TVB嗎？他回答不恨，但如果現在連飯都吃不上，就會恨。意思是，因為他現在大紅大紫了，TVB沒能毀掉他的演藝前途，因此還可以一笑泯恩仇。雖然對TVB釋懷了，但對當初被認為「背叛」的梁朝偉呢？劉德華與梁朝偉在影壇的合作不比在TVB演港劇少，如果真的無法共事，就不會有這種結果。可是能當好同事，不一定是好朋友，更非外人以為的好兄弟。梁朝偉與劉嘉玲在不丹結婚，不是沒有邀演藝界的友人，可是他們和劉德華相識這麼多年，就偏偏沒有請劉德華參加，劉德華後來也就沒送禮。難道當年心裡的疙瘩還在？其實黃日華多年後澄清過，是自己先和TVB續約，梁朝偉比較慘，雖然也簽了約但扛了「背叛者」的黑鍋。「五虎將」後來就是劉德華與梁朝偉在電影上的成就最大，攜手的機會最多，誤會也比較容易解開，可是有些事情就真的回不去以往。現在來看，劉德華跟梁朝偉應該就是能夠合作的搭擋，也有一定的交情，不會不是朋友，但未必是情誼最深的。