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▲聖誕節星巴克「買一送一」全台門市優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）

▲路易莎咖啡「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限定聯名杯。（圖／路易莎咖啡提供）

▲黑沃咖啡Uber Eats外送「精選品項買一送一」。（圖／黑沃咖啡提供）

聖誕節3大咖啡優惠開喝！星巴克全台門市「買一送一」Merrier Together好友分享日，加碼收藏耶誕商品88折；聯名「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，推出展覽限定聯名杯的路易莎、及黑沃咖啡也有Uber Eats外送買1送1優惠一次整理。聖誕節星巴克大杯半價優惠！今「買一送一」Merrier Together好友分享日最後一天，幫大家一次算好，好康相當於大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、太妃核果80元，聖誕節半價咖啡爽喝。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克12月26日至12月31日，還能收藏耶誕經典美好，購買指定「耶誕商品乙件即享88折」優惠。提醒大家，指定商品依門市現場庫存為主，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。路易莎咖啡最新聯名「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，推出兩款撞色設計的展覽限定聯名杯，即日起至2025年5月4日，至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得。即日起至12月31日，外送Uber Eats開吃指定磚壓組合買一送一，甜磚壓、青醬燻雞或打拋豬磚壓，搭配莊園美式或紅、綠茶，可享「買一送一」優惠；還有Uber One會員獨享，輸入「天天想吃」滿額79折。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。黑沃咖啡即日起至12月31日，Uber Eats外送平台點得到清韻不知春、蜜沁紅烏龍、指定單品咖啡、黑冠軍美式等精選品項「買一送一」優惠；Uber One會員獨享，輸入「揪團點」享滿額85折。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。