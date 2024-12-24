聖誕節3大咖啡優惠開喝！星巴克全台門市「買一送一」Merrier Together好友分享日，加碼收藏耶誕商品88折；聯名「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，推出展覽限定聯名杯的路易莎、及黑沃咖啡也有Uber Eats外送買1送1優惠一次整理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克聖誕節「買一送一」！美式55元、那堤68元、太妃核果80元
聖誕節星巴克大杯半價優惠！今「買一送一」Merrier Together好友分享日最後一天，12月24日11:00-20:00，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

幫大家一次算好，好康相當於大杯美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元、太妃核果80元，聖誕節半價咖啡爽喝。提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲聖誕節星巴克「買一送一」全台門市優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲聖誕節星巴克「買一送一」全台門市優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌星巴克收藏「耶誕商品88折」
星巴克12月26日至12月31日，還能收藏耶誕經典美好，購買指定「耶誕商品乙件即享88折」優惠。提醒大家，指定商品依門市現場庫存為主，售完為止；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

▲路易莎咖啡「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限定聯名杯。（圖／路易莎咖啡提供）
▲路易莎咖啡「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」展覽限定聯名杯。（圖／路易莎咖啡提供）
📌路易莎：Uber Eats外送「指定組合買一送一」
路易莎咖啡最新聯名「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』」，推出兩款撞色設計的展覽限定聯名杯，即日起至2025年5月4日，至全台路易莎門市購買任一飲品，即有機會可獲得。

即日起至12月31日，外送Uber Eats開吃指定磚壓組合買一送一，甜磚壓、青醬燻雞或打拋豬磚壓，搭配莊園美式或紅、綠茶，可享「買一送一」優惠；還有Uber One會員獨享，輸入「天天想吃」滿額79折。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。

▲五一勞動節連假好康優惠，漢堡王「降肉」4.4盎司超巨牛排只要20元、請外送員免費吃小華堡。一風堂插旗新莊宏匯廣場，開幕限定拉麵買1送1超值優惠；肉多多火鍋外帶肉品海鮮買1送1；其他包括黑沃咖啡，康青龍、TEATOP、Mr.Wish等手搖飲也都祭出優惠。（圖／黑沃咖啡提供）
▲黑沃咖啡Uber Eats外送「精選品項買一送一」。（圖／黑沃咖啡提供）
📌黑沃咖啡：外送Uber Eats「精選品項買一送一」
黑沃咖啡即日起至12月31日，Uber Eats外送平台點得到清韻不知春、蜜沁紅烏龍、指定單品咖啡、黑冠軍美式等精選品項「買一送一」優惠；Uber One會員獨享，輸入「揪團點」享滿額85折。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。

星巴克買一送一今喝2天！那堤68、太妃核果80元　85度C第二杯25元

星巴克買一送一！大杯美式55元、星冰樂58元　客美多咖啡x布丁狗

王品「燒肉吃到飽」648元台中開幕！聖誕節4種身分證件「打7折」

聖誕大餐「買一送一」！必勝客、肯德基、達美樂、三商炸雞一次看

關鍵字