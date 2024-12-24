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▲2024vs2014台中市年收入破百萬房貸族申貸情況。（圖／中信房屋提供）

▲2024H1台中市年收入破百萬房貸族申貸情況。（圖／中信房屋提供）

不少房產專家都認為，即將到來的2025房市恐怕是「多年一遇的冰河時期」，對於近年房市火熱、漲勢驚人的台中市，哪些區域的房子最抗跌保值？中信房屋研展室彙整財團法人金融聯合徵信中心資料，發現台中市年收入破百萬的房貸族共計新增6512件房貸，一半集中在北屯區、西屯區與南屯區，顯現3區抗跌保值性很強，預估在房市持續降溫的情況下，未來會有不少購屋民眾和建商會回防至這些精華區。中信房屋文心河南加盟店店長陳珮甄指出，根據聯徵中心資料，2014年上半年台中市年收入破百萬的房貸族共申貸3313件、占申貸總數1萬502件的31.5%，但到了2024年，這一比值已上升至38.3%、接近4成，顯示出台中市的買方財力確實逐漸增強。陳珮甄說明，這一變化可以從兩個方面來解釋，一方面，中部本身就是傳產重鎮，再加上中部科學園區與台積電等大型企業吸引了大量科技人才的聚集，隨著企業主、企業高層及科技新貴的增加，高收入族群的比例自然也跟著上升。另一方面，近年台中房價突飛猛進，目前台中市精華區屋齡20年以內中古屋的房價普遍已經站上4字頭，新建案更是可以達到5字頭以上的行情，面對持續上漲的房價，如果沒有足夠的經濟實力，買房確實相當有挑戰。對於三大屯區成為這些高收入族群的不二之選，陳珮甄表示，這些收入可觀的民眾在買房時，除了關注生活機能的便利性、居住環境的舒適性外，亦特別重視房產的增值潛力，三大屯區毋庸置疑是台中「蛋黃中的蛋黃」，而且又有相當豐富的建設題材為區域房市增添亮點，包括：北屯的十四期重劃區、廍子重劃區；西屯的七期新市政中心、水湳經貿園區；南屯的單元二、三重劃區等等。隨著各項建設項目的推進與落實，未來三大屯區的房市交易量仍有穩健成長的空間，相當值得購屋民眾留意。中信房屋研展室副理莊思敏指出，隨著金龍風暴持續發酵，房市買氣急速下降，購屋民眾的入場決策趨於審慎，以蛋白區與蛋殼區來看，由於自住買盤的缺乏，房市表現可能會面臨不小的反轉壓力。反觀蛋黃區，在人口、產業、建設的共同支撐下，區域房價仍具有很強的抗跌保值性，特別是在房市前景不明朗的狀況下，消費者往往也會更傾向選擇回到蛋黃區置產。