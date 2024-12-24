大谷翔平透露肩傷最新恢復狀況！美聯社在今（24）日公布年度最佳男運動員得主，由洛杉磯日籍球星大谷翔平第3度獲選，同時也是日本史上第一人。並且在美聯社的訪問中，大谷翔平也透露了目前左肩傷勢的恢復狀況，表示雖然還未完全復原，但正在逐步恢復，同時，也喊出個人目標，希望在開幕戰前能回歸「二刀流」身手。
透露肩傷最新恢復狀況 盼開幕前回歸二刀流
大谷翔平本季專職打者，仍繳出54轟、59盜的史詩賽季，甚至在季後賽中幫助道奇，一路晉級拿下世界大賽冠軍。不過在世界大賽中，卻因為撲壘姿勢不慎，造成左肩半脫臼傷勢，在賽季結束後進行了手術，目前正在進行復健中。
談到左肩傷勢的恢復狀況，大谷翔平說：「雖然目前活動度還沒有完全恢復，也有一點緊繃感，但狀況確實有好轉，也已經沒有疼痛感。」他也強調：「我認為一小步一小步來非常重要，希望緩慢且有階段性的進步，最終目標是恢復到健康的狀態。」
另外，當被問到新賽季是否希望回歸「二刀流」時，大谷翔平表示：「個人的目標，是希望在開幕賽前可以完全恢復健康，能投能打的話是最棒的，但還是要依狀況調整。」並補充說道：「我只會專注在自己能控制的事情上，所以我會信賴隊友，相信自己身後的隊友們會決定比賽的節奏，不要把事情想得太深奧。」
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大谷翔平本季專職打者，仍繳出54轟、59盜的史詩賽季，甚至在季後賽中幫助道奇，一路晉級拿下世界大賽冠軍。不過在世界大賽中，卻因為撲壘姿勢不慎，造成左肩半脫臼傷勢，在賽季結束後進行了手術，目前正在進行復健中。
談到左肩傷勢的恢復狀況，大谷翔平說：「雖然目前活動度還沒有完全恢復，也有一點緊繃感，但狀況確實有好轉，也已經沒有疼痛感。」他也強調：「我認為一小步一小步來非常重要，希望緩慢且有階段性的進步，最終目標是恢復到健康的狀態。」
另外，當被問到新賽季是否希望回歸「二刀流」時，大谷翔平表示：「個人的目標，是希望在開幕賽前可以完全恢復健康，能投能打的話是最棒的，但還是要依狀況調整。」並補充說道：「我只會專注在自己能控制的事情上，所以我會信賴隊友，相信自己身後的隊友們會決定比賽的節奏，不要把事情想得太深奧。」