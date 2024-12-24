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▲珍煮丹「買一送一」開喝芋圓冬瓜拿鐵、復刻紅茶、不知春。（圖／翻攝自珍煮丹FB）

▲COMEBUY聖誕、跨年爽喝「買一送一」優惠5天。（圖／翻攝自COMEBUY FB）

▲12月25日聖誕節到再睡5分鐘，喊通關密語爽喝「全品項買一送一」。（圖／翻攝自再睡5分鐘FB）

▲TEA TOP外送一堆手搖飲「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

聖誕節Merry Christmas！開喝8大手搖飲「買一送一」優惠，珍煮丹、COMEBUY、五桐號、再睡5分鐘、CoCo、天仁茗茶、Mr. Wish、TEA TOP都半價優惠，暖暖喝熱飲、或爽快喝冷飲都好划算。聖誕節珍煮丹手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，Uber Eats外送點得到開喝芋圓冬瓜拿鐵、復刻紅茶、不知春都「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。五桐號聖誕節手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，外送平台開喝Uber Eats太妃糖奶茶、紅心芭樂綠茶都「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。2024年末狂歡，COMEBUY聖誕節、跨年都有「買一送一」門市優惠，12月24日至12月26日、12月31日至明年1月1日，購買烏瓦紅茶拿鐵或港式厚奶，免費送「斯里蘭卡烏瓦紅茶」一杯。提醒大家，每人每筆最多買2送2(無寄杯服務)；每日限量100組，數量有限，售完為止；線上點餐、外送平台、自助點餐機皆不適用。12月聖誕節CoCo都可2大外送「買一送一」優惠好嗨！即日起至2025年1月7日，外送小湯圓奶茶(L)、莓莓派對(L)「買一送一」優惠；則是即日起至2025年1月5日，開喝CoCo都可QQ奶茶(L)、日式焙茶(L)「買一送一」。提醒大家，優惠適用於配合外送服務之門市，部分門市不參與，詳見平台供應品項；商品數量有限，售完為止。滴妹的再睡5分鐘好寵粉，全台門市12月25日聖誕節一日限定，喊出通關密語「一起開心果聖誕」爽喝「全品項買一送一」優惠！提醒大家，每人限購1組，數量有限、售完為止；優惠時間依每間門市營運狀況為準。聖誕節爽喝天仁茗茶買一送一！即日起至12月31日，Uber Eats外送913 茶王、六条麥茶、六条麥茶冬露都「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。Mr. Wish聖誕節也有手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，外送平台Uber Eats點得到鮮粒百香綠、光果茶「買一送一」。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。聖誕節使用外送平台Uber Eats點購TEA TOP一堆手搖飲料買一送一！即日起至12月31日，喝得到巨峰葡萄青（含茶凍）、茉茗青妙、日月潭紅茶、仙楂108（茶王）都有「買一送一」優惠。提醒大家，優惠活動以APP畫面標示參加分店、指定品項為準。