火腿鬥士交流賽首波搶票潮！日職人氣球隊北海道日本火腿鬥士隊，在2025年春季首度舉辦海外交流賽，首站就選在台灣的台北大巨蛋，將在3月1日、2日先後交手中信兄弟、統一7-ELEVEn獅。日前舉辦售票記者會，特別邀請火腿鬥士的球星清宮幸太郎來台出席，宣布賽事門票將在今（24）日中午12點開放中信卡友限量購，接著在明（25）日全面開售，勢必將會掀起2波搶票熱潮，以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者們整理搶票的所有相關資訊。
📌火腿鬥士海外交流賽售票網址：拓元售票系統
📌火腿鬥士海外交流賽完整購票流程：
1. 購票前請先加入會員並完成手機號碼驗證。
2. 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。
3. 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。
4. 電腦配位者(1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選(4)確認張數。
5. 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作。
6. 自行選位者(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選(3)確認張數。
7. 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』。
8. 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
9. 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。
10. ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。
11. 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。
（資料來源：拓元售票系統）
📌火腿鬥士海外交流賽完整賽程：
📌火腿鬥士海外交流賽售票時程：
📌火腿鬥士海外交流賽票價資訊：
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2. 點選『立即購票』後，選擇需要購買的場次點選『立即訂購』 。
3. 先選擇『電腦配位』或『自行選位』再點選購票區域。
4. 電腦配位者(1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選(4)確認張數。
5. 自行選位者，點選所需座位後按『確認座位』，再接續下一頁操作。
6. 自行選位者(1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選(3)確認張數。
7. 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選『下一步』。
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9. 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為『訂單成立』 。
10. ATM虛擬帳號付款者，請於繳款期限前完成匯款。
11. 全家FamiPort取票者，可在訂單查詢中查看取票資訊。
（資料來源：拓元售票系統）
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