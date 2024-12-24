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▲中國娛樂博主「懂瓜呱」爆料齊秦已經癌症晚期。（圖／翻攝自微博）

▲齊秦近日登台表演，嗓音已經大不如前。（圖／翻攝自微博）

▲齊秦（右）曾和王祖賢（左）情纏17年，最終兩人的感情以分手收場。（圖／翻攝自微博）

64歲的「情歌王子」齊秦當年以一曲〈大約在冬季〉爆紅，近日才被網友吐槽在演唱會上表現不佳、晚年發福，怎料今（24）日就被中國娛樂博主爆料他已經罹癌，是肺癌晚期。身為台灣人的齊秦選擇住在北京治療，據悉，他目前尚未住院，但會定期到醫院回診、檢查，心情也很平靜，還有繼續開演唱會、出席活動表演的打算，相當樂觀。中國娛樂博主「懂瓜呱」爆料，有知情人士透露，齊秦在醫院檢查出罹癌，長年菸酒不離手的他，確診肺癌且是晚期。不過目前齊秦的狀況似乎還不算太糟，住在北京的他雖然有到醫院治療，但還沒有住院，得知罹癌後情緒也很穩定，正積極接受治療中，偶爾還會跟好友碰面、準備一些活動表演。會選擇留在北京不回台，則是因為當地有親人可照顧。出道超過40年的齊秦，過去以高亮音色著名，代表作包括〈大約在冬季〉、〈狼〉、〈夜夜夜夜〉、〈不讓我的眼淚陪我過夜〉等，剛出道時是許多年輕少女心中的理想型。但近來齊秦似乎因健康狀況不佳，表演狀態每況愈下，日前在中國開唱的畫面流出，才被網友吐槽不只發福，唱功也退步了。64歲的齊秦是台中人，他年少時曾因叛逆進過感化院，後來在姊姊齊豫、爸爸的陪伴下「改邪歸正」，靠著音樂走上人生正軌。齊秦用齊豫送的吉他學會了做音樂，沒出道前在餐廳駐唱，被黃仲崑的經紀人夏春湧發現，才挖掘他出道，但1981年發行過第一張專輯後，齊秦就入伍當兵了，等到他退役時，流行的曲風也換了。退伍後的齊秦開始重新塑造自己的定位，當起「風中一匹狼」，戴上墨鏡留長髮，創作多首抒情、搖滾的經典歌曲，包含《狼》、《原來的我》等，讓他日益爆紅。之後齊秦也被導演找去拍攝電影《芳草碧連天》，他就是在這個時候認識才20歲的王祖賢，兩人從一開始的互看不順眼到越來越曖昧，進一步展開交往。不過後來王祖賢靠著《倩女幽魂》聶小倩的角色爆紅後，在香港戲約不斷，和齊秦聚少離多，讓齊秦很是受傷，因此他也在這時創作了歌曲〈思念是一種病〉，歌詞寫道：「當你在穿山越嶺的另一邊，我在孤獨的路上沒有盡頭」，一字一句都表達了對王祖賢的思念，這首歌也收錄在齊秦1989年9月8日推出的專輯《紀念日》當中。年齡：64歲（1960年1月12日出生）綽號：小哥、北方的狼出道日期：1981年代表作：〈大約在冬季〉、〈狼〉、〈夜夜夜夜〉、〈不讓我的眼淚陪我過夜〉配偶：孫麗雅（育有2子1女）