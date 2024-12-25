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台灣麥當勞遭爆主管侵犯女員工釀其憂鬱症輕生案件，女員工母親在Threads發文控訴，引起社會大眾關注，事件及經過持續在網路發酵。不少人爆料加害者是「仰德集團富三代」，對此，官方火速否認：「純屬謠言，該名涉案前主管與董事長絕無關係」。知名連鎖速食餐廳台灣麥當勞發生主管侵犯女員工，該名受害者疑似因此罹患憂鬱症而輕生，女員工母親在Threads發文控訴，才讓整起事件曝光。如下：1. 3/3 申訴人向司法機關針對性侵部分報案。2. 3/25 申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。3. 3/26 公司依 3/8 勞動部最新實施的《性別平等工作法》，聘請具備性別意識的外部專家，與公司人資、法務人員組成調查小組。4. 4/9 進行調查訪談會議，分別訪談申訴人與被申訴人；申訴人由父母及男友陪同參加調查會議。公司於訪談時，同時獲悉申訴人已於 3/3 向司法機關針對性侵報案。（補充說明：雇主僅能針對性騷擾事件調查處理，如遇性侵情事將提供對應的協助與陪同報案）5. 5/1 調查小組完成調查報告。於 5/6 召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分。並於 5/7 寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。6. 5/8 公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果。7. 8/7 、9/10 公司回覆士林地檢署提供性侵案相關調查資料。並補充說明申訴人係於今年2月20日正式離職。此案引起社會大眾高度關注，事件及經過持續在網路發酵。Threads上更有不少人爆料加害者是「仰德集團富三代」。對此，