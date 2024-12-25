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▲中信房屋調查，約56.8%民眾預期明年第一季房價將維持平穩，12.2%認為會下跌。（圖／中信房屋提供）

▲中信房屋調查，40.3%認為未來兩年都不適合購屋，只有16.8%認為未来半年内是進場買房的好時機。（圖／中信房屋提供）

▲哪些政策可有效打房？多數民眾認為「限縮第二戶以上貸款成數」、「升息」及「囤房稅」最有用。（圖／中信房屋提供）

2025即將到來，現在是買房好時機嗎？中信房屋發布最新宅調查，調查結果顯示，約56.8%民眾預期明年第一季房價將維持平穩，31%認為房價仍會上漲。購屋時機上，40.3%認為未來兩年都不適合購屋，只有16.8%認為未來半年内是進場買房的好時機。專家分析，2025房市將呈現「量縮、價盤整」的格局，中信房屋研展室副理莊思敏指出，從資金面來看，內需經濟持續升溫，加上在AI浪潮的推動下，出口成長動能也相當可期，主計總處預測2025年台灣經濟成長率可以達到3.29%，顯示目前台灣房市仍有強勁的資金動能。再從成本面來看，營建成本、原物料價格、土地取得成本等目前仍維持在高位，也為房價提供了一定的支撐力，因此可以判斷短期內台灣房價出現強烈震盪的可能性並不高。然而，國際政經局勢詭譎多變，房市信用管制政策與銀行房貸限額更大大限制了消費者的購買力，導致市場交易量大幅下滑，這些因素也讓後續的房市走向充滿了不確定性。伴隨「金龍風暴」的威力持續發酵，近期房市交易量較6月份的高點幾乎腰斬，可見政府政策對房市的影響相當顯著，根據中信房屋宅調查，多數民眾認為，以下三項政策措施對打擊炒房行為最具成效，分別是：限縮第二戶以上貸款成數、升息以及囤房稅。對此，莊思敏表示，限縮第二戶以上貸款成數將迫使首購族以外的購屋族必須要拿出更多自備款，從而提高了進場門檻，而升息與囤房稅則是通過加重持有成本的方式，來降低民眾的投資意願，引導房市回歸自住買盤。展望2025年，莊思敏認為，本季度央行理監事會選擇維持現狀，為市場爭取了一絲喘息空間，不過目前銀行水位仍相當緊繃，加上房市正進入交屋高峰期，這些房貸戶將大量排擠銀行的放款額度，預計至少到明年上半年，銀行房貸水位仍會處於相對吃緊的狀態，若下半年銀行放款壓力有所緩解，購屋族群的進場意願才較有可能回溫。莊思敏指出，整體來看，2025年的房市將呈現「量縮、價盤整」的格局，特別是部分僅靠建設話題拉抬房價，但卻缺乏基礎機能撐盤的新興重劃區、蛋白區、蛋殼區，很有可能會率先出現價格鬆動的情況。