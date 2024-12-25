年關逼近，該不該買房成家了？一名網友認為，台灣房價只有暴漲沒有暴跌，房價扛不起，加上人一天真的待在家裡的時間不超過8小時，而且美式賣場好市多（Costco）等大型連鎖賣場都堅持店面只租不買，問道「房子真的必須擁有嗎？」論點讓兩派吵翻了。
原PO在Mobile01發文表示，人一天待在家的時間幾乎不超過8小時，近40年房價只有暴漲沒有暴跌，越晚出生的年輕人買房負擔越重，為一間價格高不可攀的普通房子、甚至是老屋而辛苦工作一輩子值得嗎。他不解問：「一堆人說房子必須擁有，但為何大型連鎖賣場企業為何堅持只租店面而不是把整個店面買下來呢？」
房子真的必須擁有？兩派吵翻了
文章發出後引發討論，一名網友認為連鎖賣場只租不買原因是，「因為企業隨時會 『歇菜』（指完蛋），對於會考慮提早 『歇菜』 的人，真的不建議擁有房子」。
買房派認為，如果一直租屋，從20歲一直租到80歲，每個月平均3萬，租金總共約2000萬，「你願意花這筆錢，房東也樂的有人幫付房貸，倒也是雙贏.」、「傻傻的，在台灣誰會租給老人，以為自已永遠不會老」。
另一派則認為，這世界上沒有什麼是「必須擁有」、沒有不行的東西，「房子如此、小孩如此、錢如此、緣份如此」，「每個人認知不同，像我就覺得買房不是必須」、「人怎麼活怎麼開心，各有各的說法，不必理會他人，專注自身即可」。
連鎖賣場堅持「只租不買」？專家揭真相
大型連鎖賣場真的都堅持「店面只租不買」嗎？據了解，好市多在台擁有的14間分店，土地都是「租」的，而且地主房東一個比一個大咖，像是好市多內湖店地主房東是福華大飯店廖家；北投店地主房東是華碩電腦，一年租金3億元。
然而，根據外媒報導，速食店龍頭麥當勞（McDonald's）最大的盈利來源其實來自房地產，光是2023年前三季，就賺超過73億美元（約新台幣2278億元）。麥當勞在台灣的台北民生東路一號店，店面也是自己買的，早年在台北市蛋黃商圈共有6間店面都是自己購入，後續店面大多向人承租，包含去年月租29萬元進駐東湖展店。
近年，不少業者選擇買下自己承租店面，「由租客變屋主」，包含德泰彈簧床、橡木桶洋酒、墊腳石等。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，租客買店面自用有三大好處，包含「不動產抗通膨」、「商業穩定經營」與「資產累積獲利」，對於有足夠現金流的企業，購買商辦、店面自用，也是階段性目標。
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房子真的必須擁有？兩派吵翻了
文章發出後引發討論，一名網友認為連鎖賣場只租不買原因是，「因為企業隨時會 『歇菜』（指完蛋），對於會考慮提早 『歇菜』 的人，真的不建議擁有房子」。
買房派認為，如果一直租屋，從20歲一直租到80歲，每個月平均3萬，租金總共約2000萬，「你願意花這筆錢，房東也樂的有人幫付房貸，倒也是雙贏.」、「傻傻的，在台灣誰會租給老人，以為自已永遠不會老」。
另一派則認為，這世界上沒有什麼是「必須擁有」、沒有不行的東西，「房子如此、小孩如此、錢如此、緣份如此」，「每個人認知不同，像我就覺得買房不是必須」、「人怎麼活怎麼開心，各有各的說法，不必理會他人，專注自身即可」。
連鎖賣場堅持「只租不買」？專家揭真相
大型連鎖賣場真的都堅持「店面只租不買」嗎？據了解，好市多在台擁有的14間分店，土地都是「租」的，而且地主房東一個比一個大咖，像是好市多內湖店地主房東是福華大飯店廖家；北投店地主房東是華碩電腦，一年租金3億元。
然而，根據外媒報導，速食店龍頭麥當勞（McDonald's）最大的盈利來源其實來自房地產，光是2023年前三季，就賺超過73億美元（約新台幣2278億元）。麥當勞在台灣的台北民生東路一號店，店面也是自己買的，早年在台北市蛋黃商圈共有6間店面都是自己購入，後續店面大多向人承租，包含去年月租29萬元進駐東湖展店。
近年，不少業者選擇買下自己承租店面，「由租客變屋主」，包含德泰彈簧床、橡木桶洋酒、墊腳石等。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，租客買店面自用有三大好處，包含「不動產抗通膨」、「商業穩定經營」與「資產累積獲利」，對於有足夠現金流的企業，購買商辦、店面自用，也是階段性目標。