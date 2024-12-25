我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李易（左）和六月（右）婚變頻傳，但兩人如今願意面對問題，給彼此再一次機會。（圖／傳軒媒體提供）

▲六月（右）和李易（左）相差7歲，結婚13年婚姻頻觸礁。（圖／翻攝自六月IG）

▲神佛解讀專家阿谷老師解析六月和李易的前世今生。（圖／秦芸殿提供）

六月和李易結婚13年，上週爆出六月和小20歲滑雪教練聊天曖昧，今（25）日，甚至月初時就擬好離婚協議書，只是當要簽名的那一刻兩人都淚崩，最後決定重新再努力，對此，神佛解讀專家阿谷老師說明，李易在上輩子是守塔的門衛，拯救了庶女六月，兩人私奔結婚，但晚年六月覺得結婚只是再一次被囚禁，許願若有來生想為自己活一次。神佛解讀專家阿谷老師說明，六月的前世是公爵跟女僕生下的小孩，因此不受家裡待見，被囚禁在古堡旁邊的塔，沒有自由；而李易的前世是守塔的門衛，他一直覺得前世六月很可憐，所以有一次趁送物資的時候，把前世六月用包裹的方式調包救出來，兩人一起逃亡。當時被救出的前世六月大約14歲，年紀輕還不懂事，只覺得前世李易是來救她的，因此動了心，最後前世的兩人有結婚生小孩，過著簡單平凡的生活。但兩人婚後，前世李易逐漸有暴躁情緒，對前世六月有很多的控制，由於前世的問題，，人生經歷也有很多挫折，今生再遇到李易，也是那種被救贖的感覺，但今生他們的感情生活，六月在後期會覺得李易的相處態度，像是復刻了原生家庭的方式，促使六月想重新尋找自己的行為。前世和今世的六月都陷入被控制的輪迴中，她今生的課題是，如何好好結束以及尋找對的下一段關係，，但無論如何都應該要結束上一段關係，才能有下一段發展。事實上，六月的父母很早就離異，從小由外公外婆帶大，高中北上後和爸爸以及爺爺奶奶同住，六月曾說，母親後來改嫁，但因為繼父不知道自己的存在，只要稱呼她「媽媽」，就會被打巴掌、捏大腿。剛結婚時，六月曾說李易在開車時會比較沒耐心還會遷怒，這也是她最不能接受的點，每當兩人快要吵起來，她就會安靜不說話，李易發現她在生氣，就會主動道歉。六月也透過經紀人坦承，的確和李易在月初時就擬好離婚協議書，本來打算12月31日公布，但真的要簽下去的時候，兩人又不捨落淚，最後決定再試看看，更放話「絕對不會離婚」，就像剛結婚時她曾說的，「夫妻會吵架都是小事，大事發生的時候，會手牽手一起處理。」